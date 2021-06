Les créations numériques du «Devoir» primées deux fois

Le journal Le Devoir remporte deux prix des Médias numériques nord-américains (North American Digital Media Awards), remis annuellement par le World Association of Newspapers and News Publishers.

Dans la catégorie « Stratégie de contenu payant », le jury international décerne ses honneurs à la campagne de philanthropie « Donnez-vous une autre voix ». Cet appel au don lancé en automne dernier a provoqué une déferlante de générosité. Plus de 700 000$ ont été amassés grâce à cet aide du public.

« Tous nos efforts et notre créativité en matière de philanthropie portent fruit », se félicite le directeur du Devoir Brian Myles, qui rappelle qu’un tel prix a été aussi remporté en 2017. « Ça permet de voir que notre travail est apprécié et reconnu par nos pairs. Et on sait tous à quel point la reconnaissance par les pairs, c’est précieux et important. »

L’Association mondiale des journaux décerne aussi un prix au Devoir dans la catégorie « Visualisation de données » pour son tableau de bord illustrant la progression de la pandémie.

Presque tous les médias québécois possèdent un tel tableau de bord; or, celle du Devoir se démarque par « sa constance, sa familiarité et sa simplicité », souligne Brian Myles. « Ça devient un rendez-vous quotidien intéressant. On se retrouve vite dans notre tableau de bord. »

« Les données sont présentées clairement à mesure que l’utilisateur fait défiler l’écran », explique le jury dans un communiqué. « Il y a un grand effort d’offrir des outils utiles et agréables pour répondre aux besoins de leur public durant une crise exceptionnelle. »

Malgré ses succès sur le Web, la rédaction du Devoir continuera d’œuvrer en format analogique dans les années à venir, assure Brian Myles. « Tant qu’il y aura des lecteurs papier en nombre suffisant pour soutenir la production de l’édition papier, on va continuer à le faire. Mais en même temps, on est très conscient des tendances lourdes dans le monde. L’avenir est au numérique, alors on essaye de toujours de se projeter davantage dans le monde numérique. »

Le Globe and Mail, le Washington Post, The Miami Herald et Forbes figurent également sur la liste des médias récompensés.