«Le Journal de Montréal» publie une première page controversée sur le variant B.1.617 (indien)

Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec se sont attiré les foudres de la classe politique québécoise jeudi après avoir illustré en première page la présence du variant indien au pays avec une photo du premier ministre Justin Trudeau vêtu d’une tenue traditionnelle indienne. Plusieurs craignent que le quotidien n’alimente « les préjugés » en faisant des « amalgames ».

Photo: Paul Chiasson Archives La Presse canadienne

« Il faut être prudent pour ne pas stigmatiser certaines communautés », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, en point de presse jeudi lorsque questionné sur le sujet.

Sur la première page controversée, la photo de Justin Trudeau, habillé d’un vêtement traditionnel indien lors d’un voyage officiel passé, a été choisie pour illustrer la présence du variant indien au Canada, dont un premier cas au Québec a été annoncé la veille. « Le variant de l’Inde est arrivé. Alors, Justin, est-ce qu’on coupe rapidement les liens avec l’Inde cette fois-ci ? », titrent les quotidiens.

Tôt jeudi matin, le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoît Charette, a partagé ses inquiétudes sur les conséquences qu’une telle Une pourrait entraîner dans la société. « Nous assistons à une recrudescence d’actes racistes visant les personnes d’origine chinoise depuis le début de la pandémie. Avec des représentations semblables, on risque d’alimenter les préjugés », a-t-il écrit sur Twitter.



Pour ma part, ce sont les conséquences qui m'inquiètent. Nous assistons à une recrudescence d'actes racistes visant les personnes d'origine chinoise depuis le début de la pandémie. Avec des représentations semblables, on risque d'alimenter les préjugés. — Benoit Charette (@CharetteB) April 22, 2021

La cheffe du Parti libéral du Québec , Dominique Anglade, a aussi vivement réagi lors d’un autre point de presse jeudi matin. « En regardant la une ce matin, je me suis posé la question : “Quel message est-ce qu’on essaie d’envoyer ? Est-ce qu’on essaie d’envoyer qu’il faut se méfier des Indiens ? Est-ce qu’on essaie d’envoyer le message que c’est le premier ministre qui en est responsable ? Est-ce que le premier ministre est le variant ?” Ce n’était pas clair », a-t-elle répondu aux journalistes. Selon elle, les quotidiens de Québecor ont fait des « amalgames » et nourrit des « idées préconçues ». « Ce n’est pas acceptable », insiste-t-elle.« Pourquoi ? » s’est également demandé Manon Massé . La co-porte-parole de Québec solidaire a fait remarquer que le variant britannique n’a jamais suscité un tel traitement médiatique et a surtout rappelé que « dans les faits, le virus n’a pas d’ethnie. »« Je pense que ça dévie la préoccupation puis ça peut susciter un certain nombre de réactions qui [ne sont] pas souhaitables. […] Pouvons-nous parler des vraies affaires au lieu de susciter de faux débats », a-t-elle plaidé.La députée péquiste Véronique Hivon a quant à elle invité à rester « prudent » pour ne « pas alimenter des préjugés ».Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont également partagé leur consternation, certains croyant même qu’il s’agissait d’une blague.D’autres détails suivront.