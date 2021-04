Une trentaine de personnalités dénoncent «le travail d’intimidation» de certains médias

Une trentaine de personnalités québécoises dénoncent la haine véhiculée par certains médias et demandent de relever le débat public. Elles ont signé une déclaration du collectif Liberté d’opinion, qui a lancé une campagne de sensibilisation vendredi contre « l’intimidation médiatique ».

Son noyau dur est formé des députés de la région de Québec, Catherine Dorion et Joël Lightbound, de l’ex-agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Michel Juneau-Katsuya, et du cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah.

« Il y a une petite portion d’individus qui œuvrent dans nos médias qui violent sciemment et de façon répétée les lignes de conduite qui font la fierté et la crédibilité du milieu médiatique québécois », a affirmé Mme Dorion sans nommer les médias auxquels elle fait référence pour éviter que l’initiative se termine « en tirage de bouette d’un bord pis de l’autre ». Ils ont toutefois fait allusion aux radios d’opinion de Québec à quelques reprises.

Le collectif leur reproche de participer « à la dégradation de la discussion collective » par la « désinformation », par des « affirmations fausses ou inexactes » et par des « propos injurieux, haineux ou diffamatoires ». Selon eux, une « majorité silencieuse » en a assez de ce type de discours véhiculé dans certains médias et sur les réseaux sociaux.

« Il y a une marge entre se faire critiquer et se faire injurier sur la place publique, a souligné M. Lightbound. On se dirige vers des élections municipales — et, sait-on jamais, fédérales aussi —, on essaie de recruter des candidats et des candidates, mais on a toute la misère du monde parce que personne ne veut aller s’exposer à ce genre de traitement et de salissage. »

Cela crée un climat de peur qui fait en sorte que leurs victimes n’osent pas lancer des poursuites judiciaires en diffamation de peur d’être attaqué de plus belle par leurs lecteurs ou leurs auditeurs sur les réseaux sociaux. « Ce ne se sont pas des animateurs de radio, ce sont des abuseurs de radio », a qualifié M. Juneau-Katsuya.

Il a fait le lien entre les propos de certains commentateurs qui ciblent des communautés et des crimes haineux comme l’attaque de la mosquée de Québec en janvier 2017. Plusieurs grandes tragédies comme la montée du nazisme et le génocide au Rwanda « ont commencé par la parole », a-t-il dit.

M. Benabdallah a rappelé que la communauté musulmane de Québec a été la cible de commentaires virulents de la part de certains commentateurs qui ont attisé la haine envers elle. « Quand ils nous ont traités de cannibales, quand ils nous ont traités de gens non-civilisés, quand ils nous traitaient de noms qui ne sont pas intégrés », a-t-il dénoncé.

Ces mêmes commentateurs ont ensuite banalisé les gestes malveillants dont elle a été victime par la suite et qui ont culminé avec l’attaque à la mosquée. « Quand il y a eu la croix gammée sur nos murs, je ne citerai pas les radios poubelles qui ont dit il n’y a rien là », a-t-il offert en exemple.

L’ex-animateur d’opinion Stéphane Gendron, l’humoriste et animateur Jay Du Temple, l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin, le comédien et ex-député Pierre Curzi, le député Alexandre Boulerice, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, l’ex-directeur général de l’information de Radio-Canada, Alain Saulnier, et le maire sortant de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, font partie de la trentaine de signataires de la déclaration.