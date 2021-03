Michel C. Auger quittera bientôt la barre de «Midi info»

Après avoir animé pendant cinq ans l’émission de radio Midi info, Michel C. Auger a annoncé vendredi qu’il quittera celle-ci au terme de la présente saison. Il continuera toutefois d’analyser l’actualité politique pour Radio-Canada.

L’animateur, qui cumule plus de 40 ans d’expérience dans le monde des médias, en a fait l’annonce vendredi au cours des dernières minutes de l’émission de radio quotidienne, présentée aux ondes d’ICI Première.

« Personnellement, c’était rendu le temps pour moi de faire les choses avec un rythme moins effréné que celui d’une émission quotidienne qui exige un horaire assez rigoureux et monacal », a indiqué Michel C. Auger à ses auditeurs, peu avant 13 h.

Celui qui a notamment couvert la scène politique au sein du Journal de Québec, du Journal de Montréal et du Soleil avant de joindre l’équipe de Radio-Canada en 2007 « ne quitte pas le journalisme » pour autant, puisqu’il continuera à analyser l’actualité politique sur les antennes radio-canadiennes, a-t-il assuré.

« J’ai longtemps été journaliste dans la presse écrite et je vais être heureux de retrouver ce plaisir d’écrire », a ajouté Michel C. Auger, qui signe régulièrement des textes sur le site web de Radio-Canada. Il continuera aussi de commenter la politique sur les ondes radio du média public de même qu’à ICI Télé et ICI RDI.

Michel C. Auger anime l’émission Midi info depuis 2015. Cet hiver, celle-ci s’est classée au troisième rang des émissions les plus écoutées dans le marché francophone du Grand Montréal, avec 55 600 auditeurs à la minute en moyenne.