C’est la fin pour le HuffPost Québec et le HuffPost Canada qui cesseront de diffuser du nouveau contenu en ligne à compter d’aujourd’hui, a annoncé son propriétaire le géant médiatique américain Buzzfeed.

« À compter du 9 mars, HuffPost Québec ne publiera plus de contenu. Le contenu existant sera conservé sous forme d’archives en ligne ; cependant, certaines fonctionnalités du site ont été désactivées de façon permanente. Pour plus de contenu mondial, veuillez visiter HuffPost.com. Nous vous remercions pour votre soutien et votre lectorat », peut-on lire dans un bref message publié sur le site Internet du média en guise de page d’accueil.

Les employés ont été mis au courant mardi midi lors d’une réunion. Une vingtaine de personnes sont touchées par les licenciements à travers le Canada, dont cinq au Québec. Aux États-Unis, ces compressions affectent une quarantaine d’emplois.

Cette nouvelle survient à peine trois semaines après l’acquisition des salles de rédaction du Huffpost par le géant médiatique américain Buzzfeed.

D’autres détails suivront.