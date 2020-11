Éric Trottier quitte la barre de «La Presse»

Éric Trottier, vice-président et éditeur adjoint, a annoncé mercredi son départ du quotidien La Presse. Après plus de 30 ans à œuvrer au sein du journal, dont 17 ans à la barre de la salle de rédaction, il a annoncé dans un courriel aux employés et dont Le Devoir a obtenu copie qu’il quitterait le 1er janvier prochain.

« Je quitterai La Presse à la fin de l’année avec la certitude que notre entreprise est maintenant sur la voie du retour aux beaux jours », y écrit M. Trottier, avant de préciser quelques lignes plus loin qu’il va « profiter des prochains mois pour prendre de vraies vacances ; peut-être en confinement, mais sans interruption, enfin. Il est temps pour moi de voir quel genre d’homme je puis être en dehors de cette magnifique boîte qu’est La Presse. »

D’autres détails suivront.