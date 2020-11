Les médias régionaux de CN2i lancent un abonnement numérique

Les six quotidiens régionaux membres de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) lancent ce mardi leur abonnement numérique.

Les lecteurs qui consultent les applications mobiles et les portails web des médias Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l’Est seront invités à adhérer à un abonnement numérique leur donnant accès au contenu des six médias.

Dans un communiqué de presse annonçant la démarche, la coopérative CN2i qualifie ce nouveau service d’« étape majeure » dans la relance des anciens journaux du Groupe Capitales Médias transformés en coopératives de travail en mars dernier.

Au total, les coopératives qui détiennent les six médias comptent 300 membres travailleurs, précise CN2i. Environ 200 d’entre eux sont dédiés à la production et à la diffusion du contenu.

Par ailleurs, une campagne promotionnelle accompagne le lancement des forfaits d’abonnement ; les six médias vont désormais s’identifier sous l’appellation « Les coops de l’information ». Les lecteurs déjà abonnés à l’édition imprimée du samedi ont de facto accès au contenu en ligne et vont recevoir un code d’activation pour s’inscrire sans frais supplémentaires.