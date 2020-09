Démission de la d.g. de la FPJQ

Dans un contexte visiblement tendu, la directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Catherine Lafrance, a démissionné de son poste, qu’elle occupait depuis trois ans.

« Nous sommes présentement en discussion afin de souligner sa contribution ainsi que pour mettre en place un processus de transition ordonné et efficace. Pour le reste, le conseil d’administration est actif afin de prendre les mesures nécessaires pour le bien de la fédération et de ses membres », a déclaré M. Nguyen par courriel.

Rejointe au téléphone, Catherine Lafrance a confirmé sa démission mais ni elle ni le président n’ont voulu répondre à nos questions, car les instances de la FPJQ sont « en train de finaliser les détails de son départ », notamment d’un point de vue monétaire.

Mme Lafrance a remis sa lettre de départ la semaine dernière, a-t-on pu apprendre. Cette démission se serait faite à contrecœur. La d.g. souhaitait d’ailleurs dans sa missive interne que son départ « se fasse de façon civilisée », et espérait « une entente de fin d’emploi avec une indemnité compensatoire raisonnable ».

Mme Lafrance, qui a fait carrière comme journaliste à la télévision à Radio-Canada et à TVA, voit dans cette affaire un « congédiement déguisé et du harcèlement psychologique », selon les mots de sa lettre de démission. Elle y évoque de récents échanges « particulièrement humiliants » avec le président de la FPJQ Michaël Nguyen.

Toutefois, deux voix anonymes bien au fait du dossier ont plutôt évoqué une approche peu flexible de la part de Mme Lafrance ainsi que d’importantes lacunes dans sa reddition de compte des finances de la FPJQ.

L’ancien président de la FPJQ, Stéphane Giroux, a pour sa part dit ne pas être surpris de cette histoire autour du cas de Catherine Lafrance. Les deux ont travaillé ensemble pendant presque deux ans. « Elle avait une attitude à mes yeux incompatible avec les valeurs, la direction et le style de gestion de la FPJQ. Je n’avais rien contre l’individu comme tel, mais vers la fin de mon mandat on était radicalement opposés, et elle était extrêmement centralisatrice. »

Mme Lafrance, explique M. Giroux, voulait transformer la FPJQ « comme un organisme qui organisait des événements sociaux ou éducatifs. Ce n’est pas mauvais en soi mais qui selon moi et selon plusieurs membres du CA, on s’éloignait de la mission de prise de position pour défendre l’information, ou du dépôt de mémoires » dans le cadre de commissions parlementaires, entre autres exemples.

Ce branle-bas se produit aussi quelques semaines après que la FPJQ a fait l’objet d’un rapport de l’Institut sur la gouvernance d’organisations publiques et privées (IGOPP), dont Le Devoir a obtenu copie. On y mentionne notamment un « cadre de gouvernance défaillant » et une « perte du lien de confiance entre le conseil d’administration et la direction générale ».

Michel Nadeau de l’IGOPP a procédé à des entretiens avec Mme Lafrance, M. Giroux et quelques administrateurs ainsi qu’à un sondage auprès des membres du CA. On peut lire dans le diagnostic que la majorité des répondants est « plutôt ou totalement en désaccord » lorsqu’on leur demande si la collaboration entre le conseil d’administration et la directrice générale est franche et ouverte.

Le rapport déposé en août recommande aussi une refonte de la nomination du conseil d’administration et précise aussi que « la FPJQ devrait faire en sorte que le comité exécutif soit aboli », ajoutant que la Fédération devrait plutôt instaurer un comité de gouvernance et un comité d’audit. L’exécutif est en ce moment formé du président Michaël Nguyen, du vice-président Jean-Thomas Léveillé et de la secrétaire-trésorière Valérie Gaudreau.

« Les règlements généraux devraient également spécifier que la d.g. est la première et seule employée du conseil et qu’elle relève de celui-ci », et que les responsabilités de la direction générale devraient être précisées, note l’IGOPP.