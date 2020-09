Ron Fournier accroche son micro

« Pas pire » nouvelle dans le monde de la tribune sportive. Le coloré animateur radio Ron Fournier a annoncé ce mardi matin au micro de Paul Arcand sur les ondes du 98,5 FM et qu’il prenait sa retraite, après 33 ans de travail, notamment à l’émission Bonsoir les sportifs.

« Il est temps qu’on sache ce qu’il arrive avec Ronald », a-t-il dit au sujet de lui-même, dans son style habituel. M. Fournier, un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, a expliqué soulier être « un peu plus libre » et « profiter des 20 ans et 20 000 milles qui [lui] restent ».

Ron Fournier, immortalisé notamment par une chanson des Cowboys fringants, a connu d’importants ennuis de santé dans les dernières années, dont un cancer de la prostate et plus récemment un cancer des ganglions. « On a réglé Ronald, et trois-quatre mois plus tard, ça va », a-t-il affirmé en ondes mardi.

L’animateur, qui avait un style et un rythme unique au micro, désire notamment passer plus de temps avec sa famille et sa conjointe Chantale, « qui aura été [son] accompagnatrice pendant toute la durée de ce merveilleux parcours. Avec cette femme à mes côtés, je me suis toujours senti bien appuyé, aimé et bien conseillé. Maintenant, je vais lui accorder du temps, ce temps si précieux, qui finit par manquer bien souvent. »

Pour les « quelques mois » qui viennent, Ron Fournier ne fera pas de collaborations avec des médias, a-t-il dit à Paul Arcand.

Ron Fournier a commencé son parcours médiatique au micro de CJMS, où il a animé sa première émission sportive, C’est officiel.

Dans une lettre à ses auditeurs, M. Fournier a expliqué que « c’est avec beaucoup d’émotion que je tire ma révérence, que je ferme le rideau sur un pan de ma vie. Mais rassurez-vous, je ne suis pas triste ! Bien au contraire, je me sens comblé par tant de souvenirs, de beaux moments et d’échanges fantastiques. »