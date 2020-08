Arnaud Soly se retire temporairement des réseaux sociaux

Arnaud Soly prend une pause des réseaux sociaux.

Plusieurs publications de l’humoriste ont été virales ces dernières semaines, notamment certaines sur les « complotistes » et les « antimasques ».

Lundi sur les réseaux sociaux, Arnaud Soly a dit prendre une pause de ces plateformes qui lui semblent en ce moment « complètement inadaptées au dialogue ».

Il a salué le fait que les réseaux sociaux lui ont permis d’exprimer sa créativité sur une base régulière durant la pandémie.

Il évoque un lieu de prises de parole « nécessaires et courageuses », notamment pour les mouvements antiracistes et la plus récente vague de dénonciations d’inconduites à caractère sexuel.

Il dit toutefois ressentir aussi que les réseaux sociaux sont des espaces qui alimentent la haine au détriment de l’écoute.

« Ma vidéo humoristique sur le port du masque a généré des milliers de commentaires violents, ce qui, je crois, témoigne d’une certaine souffrance collective », a-t-il notamment relevé.

« De plus, ma dépendance aux réseaux sociaux fait que je passe des heures absorbé par les commentaires hargneux, et cela mine mon moral », ajoute-t-il.

L’humoriste indique qu’il va supprimer les réseaux sociaux de son téléphone « pour le restant du mois d’août afin de (se) libérer l’esprit ».