«Le Devoir» s’associe à Apple News+

Le Devoir pousse d’un cran sa stratégie de développement numérique en nouant un partenariat prometteur avec Apple. Désormais, l’ensemble de nos contenus seront offerts aux abonnés du service Apple News+.

Le Devoir devient ainsi le seul quotidien d’information francophone offert sur le kiosque d’Apple News+. Outre des périodiques, ce service d’agrégation de nouvelles comprend trois autres quotidiens de l’Amérique du Nord : le Wall Street Journal, le Los Angeles Times et le Toronto Star.

L’entente entre Le Devoir et Apple est le fruit de négociations de longue haleine entre deux entreprises qui croient profondément au modèle fondé sur les abonnements pour assurer la stabilité et la pérennité des médias d’information. Si Le Devoir, un média qui protège jalousement son modèle d’abonnement, a accepté de faire partie d’Apple News+, c’est parce que l’entreprise de Cupertino répond à une de nos plus grandes préoccupations : le versement de redevances équitables pour la circulation des contenus sur les plateformes numériques.

L’entente confidentielle prévoit un partage des revenus d’abonnements mensuels entre Apple et Le Devoir, en fonction de l’engagement, soit les minutes consacrées à la consultation des contenus du Devoir par les abonnés d’Apple News+. Les revenus de publicité générés dans le format News+ feront aussi l’objet d’un partage, selon une méthode de calcul différente.

Le conseil d’administration du Devoir inc., présidé par Me André Ryan, appuie cette initiative qui permettra d’élargir notre audience et de faire connaître nos contenus à de nouvelles communautés de lecteurs peu ou pas familiarisés avec notre environnement. Apple News+ est un service fluide, facile d’accès et offert sur tous les appareils iOS depuis un peu plus de 18 mois. Il s’agit d’un canal de découverte que nous utiliserons dans l’espoir de créer au sein d’un public élargi, dans la francophonie nord-américaine, un enthousiasme et un appétit pour nos contenus. En ce sens, Apple News+ constituera une vitrine de plus pour mettre en valeur le travail de nos artisans et fidéliser de nouveaux abonnés.

Nos abonnés fidèles n’ont pas à s’inquiéter de cette entente. Elle s’inscrit dans une stratégie globale pour faire connaître Le Devoir à un plus grand public, élargir sa communauté d’appartenance et assurer sa pérennité dans l’imprimé et le numérique.

― Brian Myles, directeur du Devoir