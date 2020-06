Fini le papier en semaine pour les quotidiens de la CN2i

Les six quotidiens régionaux de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), dont Le Soleil, Le Droit et La Tribune, ont décidé d’abandonner pour de bon leurs éditions papier en semaine, une pratique qui avait été adoptée temporairement dans les derniers mois en raison de la pandémie. C’est là une des mesures du plan d’action du groupe médiatique, qui prévoit l’« accélération » de son virage numérique et qui le planifie selon un modèle payant.

La fin du papier en semaine ne signe pas le glas de l’édition à feuilleter du samedi, qui continuera d’exister.

« Les orientations qui sont prises par les coopératives du groupe correspondent réellement à la façon dont les gens consultent l’information, et à leur désir de conserver une édition imprimée qui, par sa nature, devient une référence unique au Québec et dans l’Ontario francophone », précise Stéphane Lavallée, directeur général de la CN2i, dans un communiqué.

La formule de l’édition de fin de semaine a récemment été revue, et propose une approche plus « magazine » avec une offre de jeux augmentée.

Les coopératives regroupées au sein de CN2i — anciennement Groupe Capitales Médias — publient Le Droit (Ottawa / Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien — Le Progrès (Saguenay / Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l’Est (Granby).

Aussi, on apprend dans l’annonce de CN2i que « le plan d’action des coopératives, adopté à l’unanimité après une vaste consultation de tous les employés, permet le retour au travail de 50 des 140 personnes mises à pied à la fin mars »

Numérique payant

À l’automne, les plateformes numériques de la CN2i deviendront payantes, note-t-on. Les lecteurs pourront acheter l’édition du samedi en kiosque, mais ceux qui s’abonneront auront toutefois accès au contenu numérique gratuitement. Il sera aussi possible de ne s’abonner qu’à la version numérique des différents quotidiens régionaux.

« À la lumière des tendances observées partout dans le monde, nous évaluons que la contribution financière des lecteurs et lectrices, par le biais de l’abonnement, est l’approche qui offre les meilleurs moyens d’assurer la viabilité à moyen et long termes des médias de proximité de notre groupe, dit Louis Tremblay, président du conseil d’administration de CN2i.