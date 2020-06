Le Devoir de la presse étudiante : «La Pige» et «L’Exemplaire» honorés

Les journaux La Pige du Cégep de Jonquière et L’Exemplaire de l’Université Laval sont repartis avec les grands honneurs mercredi lors de la remise des prix du Devoir de la presse étudiante. L’événement — entièrement virtuel, pandémie oblige — a aussi permis un échange entre le public et des journalistes du Devoir, avec pour toile de fond les répercussions de la COVID-19 sur la profession.

Encore une fois cette année, l’équipe de La Pige a été récompensée. Au terme de leurs délibérations, les jurés ont souligné la qualité des sujets couverts et leur traitement journalistique. Les artisans du journal sont « connectés sur le milieu qui les entoure » et leurs reportages, bien que destinés à un public cible, sont aussi « d’intérêt pour le public en général ». Le dossier sur la facilité pour les mineurs du Saguenay d’acheter de l’alcool a été particulièrement louangé.

Quant à L’Exemplaire du Département d’information et de communication de l’Université Laval, l’originalité et la pertinence des articles soumis au concours, de même que leur traitement multimédia (avec photos et extraits d’entrevue, notamment), ont plu aux jurés. Ceux-ci ont surtout aimé le papier consacré à la diaspora haïtienne vivant aux États-Unis.

Photo: Capture d’écran Youtube L’Exemplaire Université Laval

Des prix « coup de cœur », récompensant des reportages particuliers, ont également été distribués mercredi. Au collégial, l’étudiante Mégane Garceau l’a remporté pour son article « MELiUS : entreprise de vente pyramidale ? » parue dans le média Ô courant du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.

Au niveau universitaire, Félix Pedneault et Alexandre Pépin ont décroché le prix pour leur reportage « Trafic de psychostimulants dans le pavillon Judith-Jasmin » publié dans les pages du Montréal Campus de l’UQAM. La rédactrice du média, Laurence Philippe, a quant à elle reçu le prix René-Lévesque de la presse étudiante, remis par la fondation René-Lévesque et assorti d’une bourse de 1000 $.

Le jury pour le niveau collégial était formé de Jean-Pierre Bastien, chef de contenu chez Urbania, de Véronique Chagnon, rédactrice en chef adjointe du magazine Nouveau Projet et de Daphnée Hacker-B, reporter vidéo au bureau d’enquête de Québecor. Celui pour l’universitaire regroupait Line Pagé, ex-directrice de l’information de Radio-Canada Première et les journalistes Philippe Papineau (Le Devoir) et Michel van de Walle (anciennement aux Affaires et au Journal de Montréal).

Quant au prix René-Lévesque, la tâche de choisir le gagnant incombait à Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef de Québec Science, de Claude Lévesque, qui a œuvré au Droit et au Devoir et désormais à la Fondation René-Lévesque ainsi qu’à Jessica Nadeau, reporter au Devoir.

Les prix du Devoir de la presse étudiante étaient présentés par Les Amis du Devoir, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), la firme de relations publiques National et la Fondation René-Lévesque.