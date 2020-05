«Le Devoir» récompensé pour son excellence en numérique

Faste année pour Le Devoir ! Nous avons remporté le prix d'Excellence générale en publication numérique, catégorie grande publication, de la Fondation des prix pour les médias canadiens.

Ce prix, pour lequel étaient également en lice Radio-Canada et de CBC, vient couronner le travail de toute la rédaction qui met la main à la pâte jour après jour pour le numérique, comme l'a souligné le jury : « Les juges ont octroyé la médaille d'or au Devoir pour son engagement envers la production de contenus de grande qualité, sur toutes ses plateformes et dans des secteurs variés (politique, économie, environnement et culture), ainsi que pour la profondeur de ses analyses et la plume exceptionnelle de ses chroniqueurs et éditorialistes ».

Le Devoir a également remporté le prix de la Meilleure conception numérique pour «Décryptage de l'affaire SNC-Lavalin», signé par Améli Pineda et Antoine Béland. Cet explicateur a permis de démêler le casse-tête que représente le stratagème mis en place pour verser des pots-de-vin à Saadi Kadhafi, fils de l’ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, afin d’obtenir des contrats en Libye. Le prix a été remis ex-aequo avec l'équipe Formats numériques de Radio-Canada.

Ces récompenses s'ajoutent au Grand prix Judith-Jasmin que nous avons remporté pour notre enquête sur le plomb dans l’eau, menée en partenariat avec l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia, Global et d’autres médias à travers le Canada, ainsi que trois prix de la Society of News Design pour deux séries de unes du cahier Perspectives dans la catégorie Autres et un dans la catégorie Politique / Élections pour notre série sur les bilans du premier mandat du gouvernement Trudeau.

Coup sur coup, ces prix viennent souligner la qualité de notre travail tant au niveau du contenu que du design et du numérique, et nous encouragent à continuer de faire ce que doit dans ce contexte si particulier de la crise du coronavirus. Nous n'aurions pu les gagner sans votre appui renouvelé jour après jour, car Le Devoir est là avant tout grâce à ses abonné(e)s.