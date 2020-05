A Valentine’s Day Concertat The Royal Albert Hall, Petula Clark

Oh, le beau projet ! David Hadzis, avec le soutien de l’UNESCO et de la Ville de Genève, a mené à bien son rêve : révéler dans son intégralité le concert le plus extraordinaire de notre chère Petula. Je dis « notre » parce qu’il y a une Petula québécoise, une Petula française, une Petula américaine, en plus de la chérie des Britanniques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce gala au Royal Albert Hall en 1974 les rassemble toutes : on mesure à quel point Petula Clark pouvait tout chanter avec un égal bonheur, all-around entertainer au sens le plus noble. Les orchestrations ambitieuses et variées témoignent de cette époque de grand faste (pensez à Aloha from Hawaii d’Elvis) : cuivres, choristes, cordes servaient tout autant les grandes ballades des comédies musicales du West End que les succès du moment et les incontournables du répertoire de Petula. Dernier rappel ? Une merveille de… Leon Russell : A Song for You. Sommet en carrière ? Spectacle d’une vie ? Oui.



Petula Clark ― You Are The Sunshine Of My Life