Les Canadiens ont une confiance accrue dans les institutions

La firme mondiale de relations publiques Edelman a publié mercredi une mise à jour de son classique Baromètre de la confiance, afin de cerner l’impact du coronavirus sur les quatre institutions habituellement analysées — les médias, les entreprises, le gouvernement et les ONG. Le plus récent coup de sonde mené en ligne entre le 15 et le 23 avril dans 11 pays révèle une hausse moyenne de l’indice de confiance global de six points par rapport à janvier 2020. La hausse moyenne au Canada atteint 10 points de pourcentage, passant de 53 à 63 %. Voici cinq autres chiffres pour éclairer ce sondage.

+20 L’indice de confiance des Canadiens envers l’institution du gouvernement a explosé de 20 points de pourcentage dans le sillage du coronavirus, révèle le sondage d’Edelman. Dans le monde, le gouvernement a vu la confiance à son égard évoluer de 11 points.

54% Au Canada, 54 % des répondants se sont dits prêts à donner au gouvernement plus d'informations sur leur santé et leurs déplacements qu’ils ne le feraient normalement afin d'aider à suivre et à freiner la propagation du virus. La moyenne mondiale est de 61 %.

58% C’est le taux de confiance envers les médias au Canada, en hausse de cinq points par rapport à janvier 2020. C’est là un niveau record, selon Edelman, l’indice se hissant un point plus haut qu’au précédent sommet, en 2019. Des quatre institutions analysées, les médias se retrouvent toutefois en queue de peloton.

75% C’est le taux de confiance des Canadiens envers les médias traditionnels, plus précisément. C’est le type de média qui obtient la plus forte hausse (10 points de pourcentage). Les moteurs de recherche, les médias sociaux et les médias de marque enregistrent par ailleurs tous des hausses de leur taux de confiance.