«Le Devoir» gagne le Grand Prix Judith-Jasmin

Le Devoir remporte plusieurs honneurs coup sur coup, notamment le Grand Prix Judith-Jasmin, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, pour son enquête sur le plomb dans l’eau, menée en partenariat avec l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia, Global et d’autres médias à travers le Canada. Il s’agit du prix le plus prestigieux pour le journalisme québécois.

Cette série de reportages a mis en lumière la présence persistante de plomb dans l’eau et ses effets dans les écoles et les garderies, mais aussi dans de nombreuses municipalités.

Ce prix vient récompenser le travail acharné d’Annabelle Caillou, Marie-Andrée Chouinard, Véronique Chagnon, Ameli Pineda, Lea Sabbah et Brigitte Tousignant au Devoir, ainsi que de Michael Bramadat-Willcock, Ian Down, Colleen Kimmett, Miriam Lafontaine, Patti Sonntag et Michael Wrobel du côté de Concordia, et de tous ceux qui ont apporté leur expertise à ce projet au sein de notre rédaction, au pupitre, à la correction et au numérique, et au sein de l’Institut du journalisme d’enquête.

Deux autres prix et cinq nominations

Notre rédactrice en chef, Marie-Andrée Chouinard, gagne de son côté le prix Claude-Ryan, un nom qui résonne encore au Devoir, au Concours canadien de journalisme pour ses éditoriaux sur la tragédie de l’École polytechnique, sur le massacre néo-zélandais de Christchurch et sur l’affaire Matzneff. Un doublé qui la prive, hélas, de signer ce mot, tant par principe que par modestie (mais cela, elle ne vous le dira pas).

Jacques Nadeau l’emporte quant à lui dans la catégorie d’actualité générale pour une photo d’un homme appréhendé lors d’une manifestation pour le climat l’été dernier.



Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le suspense se prolonge, car Le Devoir est aussi en nomination cinq fois plutôt qu’une aux Prix d’excellence en publication numérique, notamment dans la catégorie Excellence générale, aux côtés de Radio-Canada et de CBC News. Les trois autres catégories sont : meilleure couverture de l’actualité, meilleur dossier thématique, meilleure conception numérique et meilleure infolettre éditoriale.

En ces temps de coronavirus, ces prix sont aussi une occasion de vous dire merci, chères lectrices et chers lecteurs, car, sans votre soutien au quotidien, nous ne pourrions faire le pari d’une information de qualité. Un soutien d’autant plus crucial avec les turbulences économiques qui frappent de plein fouet les médias, alors que le besoin de s’informer du public n’a jamais été aussi grand.

Pour replonger dans notre enquête complète : http://ledevoir.com/enquete-plomb