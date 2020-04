L’annonce des lauréats des prix Pulitzer est reportée en mai

Le comité du prix Pulitzer reporte l’annonce des lauréats de cette année, car certains membres ont été occupés à couvrir l’épidémie mondiale de COVID-19, a annoncé l’organisation.

L’annonce des lauréats des prix Pulitzer en journalisme et en arts, qui devait avoir lieu le 20 avril, sera plutôt faite le 4 mai, a indiqué le comité.

L’administratrice du prix Pulitzer, Dana Canedy, a déclaré que le comité comprend de nombreux journalistes qui sont en reportage sur la pandémie de coronavirus. « Alors qu’ils se concentrent sur cette mission critique, ce report fournira du temps supplémentaire pour évaluer en profondeur les finalistes du Pulitzer 2020 », a indiqué Mme Canedy.

Elle a ajouté : « Plus que jamais, ce moment souligne la mission du journalisme de fournir un service public vital. Il démontre également la capacité de la littérature et des arts à transporter et élever l’esprit humain pendant les temps difficiles. Les prix Pulitzer poursuivront leur mandat centenaire de célébrer une telle excellence. »

Les prix Pulitzer de journalisme ont été décernés pour la première fois en 1917 et sont considérés comme l’honneur le plus prestigieux du domaine aux États-Unis.