Bell lance son service Crave en français

Une nouvelle offre francophone de diffusion télé en ligne verra officiellement le jour mardi prochain. Bell a annoncé que son service Crave sera désormais proposé dans la langue de Tremblay, et qu’il comprendra quelque 6000 heures de contenu, dont des productions originales et les catalogues traduits de HBO et Showtime.

« Pour nous, c’est extrêmement important, ça nous permet de consolider et de solidifier notre position dans le marché, a affirmé la nouvelle présidente de Bell Média au Québec, Karine Moses. C’est aussi très important de faire rayonner le talent d’ici partout à travers le Canada. »

Crave, qui n’a pas un autre nom pour son volet franco, proposera donc pour un montant de base de 9,99 $ le contenu de la plateforme dans les deux langues officielles.

On y trouve les primeurs de la plateforme, les émissions de Showtime et le catalogue — donc excluant les nouveautés brûlantes — de la chaîne HBO. Il faudra doubler son paiement pour ajouter l’ensemble des services de Super écran, et le tripler pour ajouter au lot la totale HBO (en anglais), qui inclut des chaînes de films.

Bell présentera cette année une trentaine de productions originales en français. « Il va y avoir des séries de fictions, de documentaires, du variété, des spéciaux humour… », a énuméré Suzane Landry, vice-présidente à la programmation de langue française.

Une nouvelle série coproduite par Vrak, Pour toujours, plus un jour, mettant en vedette Pier-Luc Funk et Catherine Brunet, a d’ailleurs été présenté aux médias mardi. Crave diffusera aussi éventuellement la série de suspense Mirage, avec Marie-Josée Croze, la série de Sophie Lorain et Alexis Durant-Brault Sortez-moi de moi, et plusieurs séries documentaires originales, dont Le dernier vol de Raymond Boulanger, l’ex-pilote québécois qui a travaillé avec les cartels colombiens.

La version francophone de Crave ne sera pas un réceptacle automatique pour les productions déjà diffusées sur les différentes chaînes spécialisées de Bell (dont Canal Vie, Vrak, Z et D), a précisé Suzane Landry.

« Oui, il va y avoir des contenus qui vont arriver des chaînes, mais ils vont être sélectionnés en fonction de l’objectif qu’on recherche et avec la clientèle cible qui va consulter cette plateforme. Mais les chaînes spécialisées vont continuer à avoir une offre distincte », explique Mme Landry.

L’entente qui liait Bell avec l’Extra de TOU.TV a par ailleurs pris fin en décembre, a noté Mme Moses, et l’entreprise est en réflexion pour savoir si elle diffusera encore de ses contenus sur la plateforme publique. « Mais décidément, avec le lancement d’aujourd’hui, on y pense différemment », note Mme Moses.

Bell croit encore en la télévision dite linéaire, diffusée de manière traditionnelle, avec ses émissions à heure fixe. Selon Suzane Landry, « les publics se promènent. La semaine, t’es plus dans ton rendez-vous télé et le week-end, t’as le temps de chercher des contenus sur une plateforme comme Crave. Une même personne peut avoir différents comportements ».

Quelque 2,6 millions de Canadiens sont abonnés à Crave en anglais, dont très peu de Québécois, a noté la direction de Bell. Et la compétition est forte en la matière. Il y a les joueurs américains comme Netflix et Disney +, mais aussi les plateformes locales, comme le Club illico de Québecor et TOU.TV.

Suzane Landry estime qu’il y a de la place sur le marché pour Crave en français. « Les consommateurs de langue française, ils ont le goût d’écouter des contenus en français, alors en arrivant avec une offre de contenu qui est riche, en quantité, en variété et en qualité, moi je pense qu’on répond à une demande. […] On offre une autre porte, une autre entrée. »

Le comédien Pier-Luc Funk s’est aussi réjoui de voir que des productions originales d’ici « puissent se comparer aux plus grands, on va être à coté de HBO, et […] on va être surpris de voir qu’on fait des aussi bonnes séries. »

Affaire de langue

Karine Moses souhaite qu’une partie des productions originales de Crave en français soit par ailleurs sous-titrée en anglais pour que le reste du pays se frotte à ce qui se fait au Québec.

La langue des productions disponibles est aussi un enjeu de taille pour Bell. « On a une entente avec HBO qui nous permet d’avoir beaucoup de séries simultanément en français, note Suzane Landry. Avec Showtime, il y a des délais, mais sinon ça varie. »

« On travaille toujours pour rapetisser la fenêtre » entre les versions originales et les versions traduites, note Mme Moses.