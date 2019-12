Des retraités de GCM manifestent devant les bureaux de Power Corporation

Des retraités des quotidiens du Groupe Capitales Médias (GCM) sont montés à bord de quatre autocars mercredi pour se rendre à Montréal, où ils ont manifesté devant les bureaux de Power Corporation. Ils sont à risque de perdre 30 % de leurs prestations de retraite en raison de la faillite de GCM.



Des retraités du Quotidien, au Saguenay, ont pris la route aux premières heures du jour pour rejoindre leurs collègues, ex-employés du Soleil, dans trois autocars qui ont quitté Québec tôt en matinée.



Ils ont été rejoints à Montréal par des retraités de La Tribune et de La Voix de l’Est, qui sont partis de Sherbrooke et de Granby pour venir exprimer leur colère.



Les retraités, qui avaient apporté une lettre à remettre aux hauts dirigeants de Power Corporation, se sont cependant heurtés à des portes closes lorsqu’ils sont arrivés devant les bureaux de la société, dans le Centre de commerce mondial de Montréal.



« On pensait la laisser [la lettre] au moins à la réception, qu’il y ait au moins un cadre qui vienne nous rencontrer. Malheureusement, ils ne veulent pas, ils ont barré les portes », a raconté le président de l’Association des retraités syndiqués du Soleil, Robert Fleury. Faute de mieux, il a glissé sa lettre sous la porte. « Il faut croire que c’est la seule ouverture qu’il y avait actuellement », a-t-il dit.



Devant lui, environ 200 retraités brandissaient des affiches sur lesquelles étaient écrits « Desmarais, j’ai honte pour vous » ou « Cauchon et Gagnon ont pris le pognon » —, en référence aux salaires de 500 000 $ qu’ont empochés l’ex-propriétaire et l’ex-président de GCM, Martin Cauchon et Claude Gagnon.



Les retraités cherchaient à interpeller les dirigeants de Power Corporation afin qu’ils « reconsidèr[ent] leur décision de ne pas accorder aux retraités de GCM les mêmes avantages que ceux qui ont été consentis à La Presse lors de sa transformation en organisme à but non lucratif ».



Une « situation malheureuse », selon Power Corporation

Power Corporation a conservé la gestion des fonds de retraite des employés de La Presse jusqu’en juillet 2018. Lorsqu’elle a cédé les six quotidiens régionaux de Gesca à GCM, en mars 2015, elle ne s'était cependant pas engagée à prendre à sa charge les fonds des employés retraités de GCM.



« Comme vous, nous entendons les préoccupations exprimées par les bénéficiaires des régimes de retraite des quotidiens régionaux. C’est une situation qui est malheureuse », a reconnu Stéphane Lemay, vice-président chez Power Corporation. « Cela dit, il est important de souligner que, même avant la transaction de 2015, Power Corporation n’a jamais eu aucune obligation légale eu égard à ces régimes de retraite. La transaction de 2015 n’a pas modifié cette situation. »



Faute de mieux, les retraités de GCM demandent donc à Power Corporation de respecter ses « responsabilités sociales vis-à-vis de ses ex-employés », a déclaré l’ex-journaliste du Soleil Pierre Pelchat. « Ils l’ont fait pour les employés de La Presse, il n’y a pas de raison qu’ils ne le fassent pas pour les ex-employés des six journaux de GCM dont ils ont été propriétaires, dans certains cas, pendant 50 ans. »



GCM a près de 1000 retraités et bénéficiaires de son régime de retraite, mais il ne compte que 400 employés actifs. Le déficit actuariel du régime tourne autour de 65 millions de dollars et son taux de solvabilité varie entre 75 et 78 %.



Selon les retraités, Power Corporation pourrait donner un coup de main « sans que ça lui coûte une fortune ». « On ne leur demande pas de payer tout le déficit, on leur demande simplement de cotiser jusqu’à ce qu’on atteigne un certain niveau de solvabilité, et à ce moment-là on liquidera les caisses de retraite et tout le monde sera content », a résumé Pierre Pelchat.