Radio-Canada abandonne l’étiquette «exclusif» pour ses nouvelles

Peut-être l’apprendrez-vous ici en premier, mais Radio-Canada a décidé de ne plus utiliser la mention « exclusif » lors de la publication d’une nouvelle obtenue avant la compétition. Le diffuseur public juge « abusif » l’usage de ce mot dans le paysage médiatique québécois et s’inquiète du risque de banalisation qu’il peut causer.

Dans une note interne obtenue par Le Devoir, la première rédactrice en chef de Radio-Canada Ginette Viens explique à ses troupes que sauf « dans de rares cas d’entrevues, avec des invités de prestige exceptionnellement accessibles », le diffuseur n’utilisera plus l’étiquette « exclusif » sur l’ensemble de ses plateformes.

La direction de l’information précise que « le fait d’obtenir une info avant les autres est vivement apprécié », mais elle préconisera maintenant des mentions telles que « Radio-Canada a appris que… » ou « Selon les informations obtenues par Radio-Canada. » Ces formulations « situent le public et demeurent très efficaces », souligne Mme Viens.

Les journalistes ne pourront non plus utiliser l’étiquette « Primeur » — ce qui était déjà la norme —, mais pourront se servir de l’appellation « Enquête » lorsque celle-ci « sera le fruit d’un travail journalistique en profondeur, mené de longue haleine et mettant en lumière un fait ou une situation d’intérêt public basés sur plusieurs sources et qu’aucun autre média ne pourrait rapporter sans citer Radio-Canada. »

Dans la note, Mme Viens cite de grands médias qui n’utilisent jamais la mention « exclusif », dont la BBC, le New York Times et le Washington Post.

La mention « Exclusif » en amont de textes d’information ou à l’intérieur de ceux-ci est un outil abondamment utilisé pour attirer l’attention du public dans un monde médiatique où la compétition pour l’attention est très forte.

« Depuis quelques années, nous assistons à un usage abusif du mot exclusif dans le paysage médiatique québécois de la part de certains médias, note Ginette Viens. Le risque de banalisation de cette étiquette est réel, diminuant l’impact recherché. »

Pour illustrer sa décision, la première rédactrice en chef de Radio-Canada ajoute que dans sa boîte comme ailleurs, il arrive que les exclusivités se retrouvent aussi dans d’autres médias le même jour. Elle observe aussi que parfois les informations dites inédites « émanent de documents publics et à la portée de tous » ou « peuvent être vérifiées rapidement par n’importe quel média ».

Radio-Canada se dit conscient que les sources qui informent les journalistes « s’attendent » à ce que l’étiquette « Exclusif » soit mise de l’avant, mais le diffuseur public estime « qu’une bonne histoire bien répertoriée et bien jouée […] trouvera son chemin et aura autant d’impact avec ou sans cette étiquette. »