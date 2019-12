Groupe Capitales Médias: Legault réplique aux nouvelles critiques de PKP

Après avoir essuyé des critiques de la part du patron de Québecor Pierre Karl Péladeau, qui l’accuse de favoriser le projet de coopérative dans le dossier du Groupe Capitales Médias (GCM), le premier ministre François Legault a répliqué qu’il souhaite « avoir une diversité dans l’offre d’information » au Québec.

Dans une longue missive publiée dimanche sur sa page Facebook, M. Péladeau déplorait que Québec avait rejeté une offre de Québecor pour reprendre GCM. Selon lui, l’offre aurait permis à l’entreprise de presse en difficultés financières d’économiser 18 millions grâce à différentes économies d’échelle.

« Ainsi, Québecor ferait de cette activité un projet rentable plutôt qu’un canard boiteux nécessitant l’argent des contribuables que François Legault aura décidé de faire financer par l’ensemble des contribuables », a écrit M. Péladeau.

Lundi matin, de passage à Toronto pour une rencontre entre les premiers ministres des provinces et territoires, François Legault a brièvement commenté le sujet.

« On souhaite au Québec avoir une diversité dans l’offre d’information, a dit le premier ministre. On sait que le groupe Québecor prend déjà beaucoup de place au Québec en information. Si on veut une diversité, il faut souhaiter que d’autres médias qui appartiennent à d’autres groupes puissent continuer à vivre, à survivre. »

M. Legault a dit comprendre que M. Péladeau « défende son entreprise ». « Le rêve de tout chef d’entreprise, c’est d’avoir le monopole. Moins on a de compétiteurs, plus on est content. »

Questionné à savoir si l’offre de Québecor avait été jugée au mérite, le chef caquiste s’est contenté de dire qu’il savait « que M. Péladeau souhaitait qu’on congédie plusieurs employés et qu’on ne respecte pas la convention collective. »

GCM regroupe six quotidiens desservant le territoire québécois ; Le Soleil, Le Quotidien, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est, Le Droit et La Tribune.

Avec Hélène Buzzetti