Groupe Capitale Médias: Desjardins va réévaluer le dossier

Fortement critiquée pour son refus d’investir dans le projet de relance coopératif de Groupe Capitales Médias (GCM), Desjardins a finalement accepté mercredi matin de réévaluer le dossier — cela à la demande formelle de François Legault, notamment. Parallèlement, la dirigeante de Québecor, Sylvie Lalande, a mis en demeure le ministre Pierre Fitzgibbon pour ses propos tenus la veille, selon TVA Nouvelles. Le ministre avait affirmé qu’il y avait possiblement une apparence de conflit d’intérêts puisque Mme Lalande préside également le conseil d’administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD).



« Étant donné que le plan d’affaires présenté aurait été récemment bonifié et que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a indiqué [mardi] que le gouvernement était ouvert à bonifier sa participation pour atténuer les risques, les différentes composantes concernées chez Desjardins procéderont dans les prochains jours, avec rigueur et ouverture, à l’évaluation du nouveau dossier, de concert avec les autres parties prenantes », indique Desjardins Capital dans un communiqué.



Quelques minutes plus tôt, le premier ministre Legault avait indiqué aux médias qu’il demandait à Desjardins de revoir sa décision. « On leur a demandé si c’était possible de rencontrer à nouveau [les responsables du dossier de reprise de GCM par une coopérative], et de voir ce qu’il est possible de faire », a mentionné François Legault aux médias.



« C’est surprenant et inquiétant de voir qu’un projet de coopérative pour sauver des journaux importants ne soit pas appuyé par Desjardins, a-t-il réitéré. C’est inquiétant parce que c’est une des formules qui est poussée par Desjardins Capital de risque d’encourager des employés à prendre en charge leur entreprise. »



À son avis, le refus de Desjardins plombe tout le dossier. « Desjardins n’envoie pas un message positif [sur la viabilité du projet], a-t-il dit. Si Desjardins, qui est une coopérative, refuse d’appuyer un projet coopératif, c’est inquiétant. »



Pas de conflit d’intérêts Desjardins Capital, qui est gestionnaire du fonds Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), s’est aussi défendu de tout conflit d’intérêts dans ce dossier. Mardi, le ministre Fitzgibbon avait lui-même fait part de sa préoccupation sur le fait que celle qui préside le c.a. de CRCD, Sylvie Lalande, est aussi la présidente de Groupe TVA et la vice-présidente du conseil de Québecor.



Selon TVA Nouvelles, Mme Lalande reproche au ministre Fitzgibbon de lui avoir « causé un tort inqualifiable » en suggérant « qu’elle pourrait être en conflit d’intérêts ».



« Il est clair pour moi que la présence de Sylvie Lalande au conseil d’administration de CRCD doit susciter un questionnement », a notamment indiqué le ministre à La Presse. « Il y a possiblement apparence de conflit, c’est sûr. » Desjardins réplique que « Sylvie Lalande n’a jamais été en situation de conflit d’intérêts puisque le c.a. de CRCD n’a pas été associé à la décision de décliner la demande de contribution ».



C’est que la demande de contribution de Desjardins pour la relance de GCM était de 2 millions, et que « toute demande d’investissement égale ou inférieure à 2 millions est autorisée par Desjardins Capital » sans passer par CRCD.



Sur ce point, le premier ministre a refusé d’avaliser les craintes de son ministre. « On n’a pas d’information » sur un possible conflit d’intérêts, a-t-il dit.



Pas d’aide pour les retraités Les trois partis d’opposition ont présenté une motion, en vain, pour venir en aide aux retraités de GCM qui verront leur pension amputée de 30 %. Ils demandaient que Power Corporation prenne « la responsabilité du déficit de solvabilité des régimes de retraite, qui était connu au moment de la transaction » avec GCM et que la vérificatrice générale enquête sur le choix de Retraite Québec « de ne pas exiger le plein paiement du déficit de solvabilité des régimes de retraite » de GCM au moment de la transaction.



Des retraités du Soleil qui étaient présents dans les tribunes se sont dits déçus de l’attitude du gouvernement.