La France aura son conseil de déontologie journalistique

La profession journalistique française mettra sur pied lundi prochain un nouvel organisme d’autorégulation, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CJDM). Le projet s’inscrit dans un contexte de « crise de confiance du public envers les médias et de tentatives de manipulation de l’information ».

Alors que la France débat depuis des années de l’encadrement du journalisme — ses artisans se méfiant de la création d’un ordre ou de l’impact d’une main étatique qui l’encadrerait —, l’Observatoire de la déontologie de l’information (ODI) a publié sur son site lundi la tenue de l’assemblée générale fondatrice du CDJM, qui se tiendra le 2 décembre.

L’ODI, qui travaille à la mise sur pied du nouveau Conseil depuis plusieurs mois, a insisté dans sa présentation sur le fait que le CDJM est « un organe professionnel d’autorégulation, indépendant de l’État » et qu’il « n’est pas un ordre des journalistes, un tribunal de la pensée ou une instance de censure ; il n’est pas une instance étatique ou administrative ».

La future instance sera constituée de membres journalistes, éditeurs et issus du public.

Comme le Conseil de presse du Québec, le futur CDJM est un tribunal d’honneur, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas imposer de sanctions pénales ou financières. Il publiera des avis à la fois sur son site et celui du média concerné. L’instance recevra des requêtes du public, mais pourra aussi s’autosaisir de dossiers problématiques.

La création de ce conseil de presse est issue des recommandations du rapport Hoog, commandé par le ministère de la Culture de France et mené par Emmanuel Hoog, l’ancien patron de l’Agence France-Presse et de l’Institut national de l’audiovisuel.

Aux yeux de l’ODI, un tel conseil de déontologie « permet de redonner un avantage qualitatif en matière de fiabilité et de confiance aux médias historiques en démarquant les informations professionnelles du tout-venant diffusé sur les réseaux sociaux et les plateformes et des propagandes étatiques ou autres. »

Le ministre de la Culture actuel, Franck Riester, avait déclaré à la mi-mars qu’un conseil de presse pouvait « être fort utile pour renouer un lien de confiance avec les citoyens », mais que ce type d’instance ne pouvait fonctionner « que si c’est la profession qui s’en saisit ».

Le journal Le Monde inscrivait cette démarche dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes », qui « a porté la défiance du public envers les médias à de nouveaux sommets ».

Le CDJM se veut par ailleurs également « une instance de réflexion et de concertation pour les professionnels et de pédagogie envers les publics ».

Pour financer le CDJM, le rapport Hoog proposait deux sources de revenus, soit d’un côté les entreprises de presse qui en seront membres, et de l’autre l’État, en précisant que sa contribution devrait être plafonnée à 49 % du budget et être « sans aucune contrepartie en matière de gouvernance », par souci d’indépendance.

Selon l’ODI, 21 pays de l’Union européenne sont déjà dotés d’un conseil de déontologie.