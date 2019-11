Groupe Capitales Médias: «bon pour se rendre jusqu’en janvier»

Groupe Capitales Médias a décaissé cette semaine le dernier million des cinq que lui avait prêtés Québec sous forme d’aide d’urgence.

Les six quotidiens du groupe ont des revenus supérieurs à ce qui était prévu et des dépenses moindres que ce qui avait été anticipé ; ils sont donc « bons pour se rendre jusqu’en janvier », a déclaré le syndic Christian Bourque devant la Cour supérieure, mercredi matin.

D’ici là — et même avant —, les parties représentant GCM espèrent conclure une transaction permettant à GCM, en faillite, d’être repris par une coopérative de travailleurs.

Au palais de justice de Québec, les représentants du groupe de presse ont demandé au juge Daniel Dumais d’autoriser le processus devant mener à la transformation du groupe en coopérative au plus tard le 18 décembre.

Entre-temps, ils doivent convoquer les employés et les créanciers de GCM afin qu’ils acceptent les conditions de cette « rénovation », telle que l'a qualifiée le syndic Bourque.

Les régimes de retraite sacrifiés

« Peu importe » le scénario qui attend GCM, la mise à pied de 15 % des effectifs et la terminaison des régimes de retraite des employés actuels et passés sont à prévoir, ont résumé les représentants du groupe devant le tribunal.

À la différence d’une faillite, cependant, une reprise du GCM par un modèle coopératif permettrait d’assurer « la continuité des six journaux régionaux ».

GCM perd actuellement entre 150 000 et 200 000 $ par semaine en moyenne, a déclaré Christian Bourque. En revanche, les revenus du groupe de presse profitent d’un écart favorable de 3 millions de dollars par rapport à ce qui avait été prévu antérieurement, en raison de revenus meilleurs qu’anticipés et de dépenses moins importantes que celles qui étaient attendues.

Au mois d’août, Christian Bourque a été sélectionné afin d’entreprendre un processus de sollicitation ou de vente de GCM.

Son équipe a ciblé 22 investisseurs potentiels. Dix d’entre eux ont consulté les chiffres de GCM ; quatre ont envoyé des lettres d’intention et en fin de compte, deux offres — celle de la coopérative de travailleurs et celle de Métro Média — ont été formulées.

Un appui au modèle de coopérative

Mardi, le ministre de l’Économie a annoncé qu’il appuyait l’offre de la coopérative, ce qu’a réitéré le syndic Bourque devant le tribunal mercredi.

À son avis, le modèle coopératif proposé par les travailleurs de GCM présente plus d’avantages que celui d’une acquisition par Métro Média, notamment parce qu’il permet un processus simplifié.

« [Dans le cas d’une acquisition], il y a un paquet d’ententes qu’il faudrait transférer d’une entité à l’autre », a-t-il expliqué, en faisant référence aux conventions collectives et aux baux, entre autres. « [Il y a la] question des crédits d’impôt aussi : c’est la même entité qui va pouvoir les réclamer et les percevoir », a-t-il ajouté.

Le syndic espère aussi que la reprise de GCM par une coopérative, et non pas un tiers, rende plus « faciles » les négociations avec les employés.

« On est arrivés à la conclusion que c’est peut-être plus simple de faire une rénovation que de faire une démolition et une reconstruction », a-t-il lancé.