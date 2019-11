Une crise qui presse les journalistes

Confrontés à une industrie en crise financière et un déficit de confiance, où il faut souvent faire beaucoup avec peu, les membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ont abordé de front la question de la santé mentale cette fin de semaine lors de leur congrès annuel. Alors que plusieurs journalistes se sont inquiétés en discussion d’une forte prévalence des dépressions et de l’anxiété dans les rédactions, la FPJQ a aussi annoncé dimanche une aide à ses membres.

Le contexte dans lequel de nombreux journalistes doivent désormais effectuer leur métier a forcé plusieurs d’entre eux samedi à lever un drapeau rouge au sujet de l’état psychologique de plusieurs reporters. Les compressions dans le personnel, les tâches qui se cumulent avec les nouvelles plateformes, les salaires — notamment ceux des pigistes — qui stagnent depuis longtemps et la pression accrue des relationnistes de presse sont parmi les raisons pour lesquels plusieurs se sentent épuisés.

Marie Lambert-Chan, la rédactrice en chef de Québec Science, qui participait à un panel sur la santé mentale, voit beaucoup de détresse dans la profession. « J’ai été salariée, à la pige et patronne, dit-elle. Clairement je pense que la majorité des journalistes dans mon entourage sont au bout du rouleau. C’est pas normal de faire un métier comme le nôtre. Je trouve bizarre qu’on n’ose pas reconnaitre l’exigence de ce qu’on fait. »

Cette idée de la dévotion journalistique et du rôle particulier des médias dans la démocratie est revenue dans les discussions. Mickaël Bergeron, un surnuméraire au Soleil qui a aussi été animateur radio et chroniqueur, a vécu un burnout qui l’a fait réfléchir sur son métier. « Presque tous les journalistes voient ça comme une vocation, mais sous [cette vision] on en fait toujours plus. Mais c’est à quel prix humain? »

Si Marie-Lambert Chan croit qu’il faut que les journalistes soient davantage charitables et bienveillants les uns envers les autres, Mickaël Bergeron croit que les pratiques et les attentes ne peuvent être les mêmes alors que les moyens n’y sont plus. « À un moment donné, il faut assumer les coupures, a-t-il lancé. Changeons le produit, gardons la qualité. [Sinon] ça tombe sur le dos des employés ou sur la qualité du contenu offert. »

Le psychologue et professeur titulaire à l’ESG UQAM Jacques Forest a pour sa part souligné que « la recherche montre que c’est le bien-être qui mène à la performance, et pas le contraire. Il faut se sentir bien pour être bon. »

La FPJQ a elle-même rebondi sur le sujet dimanche matin, lors de son assemblée générale. La fédération a annoncé que ses membres — et leur famille — auront droit gratuitement à des ressources d’aide psychologique. La mise en place de cette mesure sera faite à partir du 1er décembre. « On est vraiment fier de le faire », a lancé la directrice générale de la FPJQ, Catherine Lafrance.

Le congrès de la FPJQ a aussi été l’occasion pour ses membres de prendre connaissance d’une étude sur le cyberharcèlement commandée par la Fédération nationale des communications (CSN). Écrite à partir d’un coup de sonde par courriel ayant rejoint quelque 250 répondants, l’étude a révélé de façon étonnante que 50 % des journalistes avaient été victimes d’attaques en ligne et que davantage d’hommes que de femmes en étaient la cible. La taille de l’échantillon et son caractère volontaire ont toutefois été soulignés par les journalistes qui ont reçu ces chiffres avec doute et étonnement. Notons que selon des chiffres du Conseil de l’Europe, 21 % des travailleurs du milieu de l’information sont victimes de cyberharcèlement, soit environ 4 fois plus que la population en général.

L’éléphant dans la pièce

Les impacts du Web auront par ailleurs été aussi au coeur des discussions sur la crise de confiance que vivent les reporters, qui était le thème du congrès de la FPJQ. L’empreinte négative que laisse Donald Trump sur la presse a un impact dans l’oeil du public, mais « l’éléphant dans la pièce c’est les réseaux sociaux », a affirmé le rédacteur en chef du quotidien La Voix de l’Est, Marc Gendron.

« La critique du travail journalistique a toujours existé, mais aujourd’hui ça trouve écho et c’est diffusé grâce aux réseaux sociaux, a affirmé M. Gendron. Avant […], c’était le média qui était interpellé. Aujourd’hui, ils le font sans passer par nous. Je le répète, le problème c’est les réseaux sociaux et la façon dont les gens les utilisent. » Il concède tout de même que c’est une petite part de son lectorat qui fait beaucoup de dommage.

L’organisme Reporter sans frontière discute d’ailleurs d’une possible certification via le projet Journalism Trust Initiative. Son responsable du pôle recherche, Bertin Leblanc, pense à « un ISO 2000 » du journalisme, « pour que le public puisse s’y retrouver. »