Crise des médias: Québec annoncera des mesures d'aide de 50 millions de dollars

Le ministre des Finances, Eric Girard, annoncera mercredi après-midi des mesures d’aide aux entreprises de presse québécoises totalisant 50 millions de dollars.



Le gouvernement Legault instaurera notamment un crédit d’impôt remboursable de 35 % du salaire versé à tout employé créateur de contenus, et ce, jusqu’à concurrence de 75 000 $ par personne, a indiqué une source gouvernementale.



D’autre part, le gouvernement caquiste tirera vers le bas la compensation exigée à la presse écrite dans la valorisation des matières résiduelles, ou « taxe sur le recyclage », indiquera M. Girard après la séance du conseil des ministres de mercredi après-midi. Il sera pour l’occasion accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.



Le gouvernement Legault a convenu d’annoncer ces mesures même si la commission parlementaire sur l’avenir des médias n’a toujours pas terminé ses consultations et n’a pas encore déposé son rapport. Il ne pouvait faire autrement en raison de la « crise des revenus » secouant actuellement bon nombre d’entreprises de presse au Québec, affirme-t-on.



D’autres détails suivront.