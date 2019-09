Désinformation: Radio-Canada adhère à une charte mondiale

À l’instar de la BBC et d’une dizaine de grandes organisations médiatiques et technologiques dans le monde, CBC / Radio-Canada a annoncé lundi avoir adhéré à la Trusted News Charter, un document issu d’un sommet sur la fiabilité de l’information qui s’est tenu en juin 2019. La charte « comprend un engagement à collaborer pour appuyer l’authentification des sources, l’instruction civique, l’éducation aux médias et d’autres mesures de lutte contre la désinformation », a expliqué la société d’État. « Les antidotes aux fausses nouvelles sont la sensibilisation et les vraies nouvelles — en grande quantité », a déclaré Catherine Tait, la p.-d.g. de CBC / Radio-Canada. Parmi les signataires de la charte, on retrouve Google, Facebook, Microsoft, l’AFP, Reuters, le Financial Times et le Wall Street Journal.