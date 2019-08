PKP met en garde la CAQ d’une aide financière gouvernementale

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, met en garde le gouvernement caquiste contre l’octroi d’une aide financière aux médias en difficulté.

« Il est clair qu’il existe un risque réel et sérieux à l’indépendance des médias d’information, et donc à leur capacité de jouer pleinement et efficacement leur rôle de chien de garde de la démocratie, si le gouvernement vient à financer ceux-ci », soutient le chef d’entreprise dans un mémoire déposé à la commission sur l’avenir des médias. « Même dans la mesure où cette indépendance ne serait pas réellement en danger, il n’existerait pas moins une apparence de dépendance face aux gouvernements, laquelle minerait la confiance du public dans les médias d’information, ce qui incidemment nuirait à leur rôle et à la reddition de compte des institutions publiques », ajoute-t-il.

Aux yeux de M. Péladeau, toutes les mesures d’aide à la presse seront « éphémères » tant que le gouvernement fédéral ne retire pas le « passe-droit en matière fiscale » accordé aux géants du GAFAM ? Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui « empilent les dollars publicitaires auparavant destinés aux entreprises d’ici, sans payer leur part au trésor public en plus de brader notre contenu ».

D’ici à l’imposition ou à la taxation des GAFAM, Québecor presse le gouvernement québécois à cesser de payer Google ou encore Facebook pour diffuser des publicités sur leurs plateformes et à cesser de reconnaître les dépenses de publicité effectuées auprès des GAFAM comme dépenses admissibles au sens de l’impôt sur le revenu des sociétés.

M. Péladeau a profité de son passage à l’Assemblée nationale pour vanter les décisions d’affaires prises par la direction de Québecor au fil des 15 dernières années « pour optimiser ses processus de fabrication et assainir ses conventions collectives » et pour opérer une convergence tout en « approfondi [ssant] son contenu journalistique ». « C’est exactement ce que Québecor a fait en misant et en développant, avec succès, le modèle de convergence. Mais, si une entreprise fait le choix de ne pas remettre en question ses modes de pratiques et fragilise par le fait même ses assises financières, qui est responsable de ce choix d’affaires ? L’État ? » demande M. Péladeau, faisant notamment allusion aux difficultés financières de La Presse.

Le témoignage de M. Péladeau suivait celui des dirigeants de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur et Guy Crevier. Ceux-ci ont demandé au gouvernement de déployer un « programme structurant » à défaut de quoi il « menacer [a] la pérennité de la presse ».

Québecor lorgne toujours Le Soleil

Pierre Karl Péladeau entend demeurer en contact avec le syndic chargé des démarches pour trouver d’éventuels acquéreurs pour les journaux de Groupe Capitales Médias. « Je persiste à dire que nous sommes bien placés », a souligné l’homme d’affaires en marge de son témoignage à la commission de la culture et de l’éducation. « Nous sommes probablement les mieux placés étant donné toute la logistique industrielle qui existe derrière Québecor que ce soit la distribution, que ce soit l’imprimerie, que ce soit aussi la force commerciale. »

Propriétaire du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Pierre Karl Péladeau s’est porté à la défense de la concentration de la presse. « C’est peut-être mieux d’avoir une concentration de la presse que pas de presse du tout », a répondu l’ex-chef du Parti québécois à la question d’une journaliste qui lui demandait si la concentration des médias était un faux problème. « Et si ça se continue de cette façon-là, il va bien falloir quelqu’un qui fasse les chèques effectivement, donc faire les paies des journalistes et de l’ensemble des effectifs et des salariés à l’intérieur d’une organisation. » La « diversité » des opinions au Québec se trouvent dans les pages des médias de Québecor, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, l’ex-chef du Parti québécois s’est dit en désaccord avec l’aide d’urgence de 5 millions $ offerte par le gouvernement Legault au Groupe Capitales Médias pour éviter la disparition de ses six journaux régionaux « Je pense que ce n’est pas une solution qui va amener la pérennité », a-t-il affirmé, avant d’ajouter. « J’ai tendance à penser et je le réitère, que ça prend une organisation solide. Ça prend également aussi un processus industriel ».

Après avoir appris que le déficit actuariel des régimes de retraite du Groupe Capitale Médias s’élevait à quelque 65 millions de dollars, le président du conseil d’administration du Devoir, André Ryan, a dit ne pas posséder « un capital infini pour investir ». « On ne mettra certainement pas Le Devoir à risque pour sauver Le Soleil. Cependant, l’intérêt est bien réel, et on a une identité qui est bien sentie », a-t-il indiqué en commission parlementaire.

D’autres détails suivront…