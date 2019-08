Difficultés financières: le Groupe Capitales Médias se place sous la protection des tribunaux

Groupe Capitales Médias (GCM), qui publie plusieurs quotidiens dont Le Soleil de Québec et Le Droit d’Ottawa-Gatineau, chercherait à se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Le groupe propriétaire de plusieurs quotidiens régionaux aurait déposé un avis d’intention dans ce but.

Cet avis constitue habituellement la première étape d’un processus pouvant mener à la faillite si les démarches de l’entreprise pour se restructurer sont infructueuses.

GCM connaît des problèmes de liquidités depuis un certain temps. Des médias avaient rapporté que la survie des publications n’était pas assurée après le 26 août.

Dimanche, le premier ministre François Legault a promis que son gouvernement va « tout faire » pour que les journaux de GCM continuent de paraître après cette date. Il s’était auparavant dit ouvert à une aide ponctuelle d’urgence, en attendant qu’un programme général d’aide aux médias soit mis sur pied.

Puis, lundi, deux ministres du gouvernement du Québec ont convoqué les journalistes à Montréal pour l’après-midi même au sujet de GCM. Seront présents le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Nathalie Roy.

Outre Le Soleil et Le Droit, l’entreprise dirigée par l’ancien ministre libéral Martin Cauchon possède Le Nouvelliste de Trois-Rivières, La Tribune de Sherbrooke, La Voix de l’Est de Granby, Le Quotidien et Le Progrès week-end à Saguenay.

Québecor, qui publie notamment Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal, aurait manifesté son intérêt envers les journaux de GCM. L’opposition libérale s’inquiète toutefois de la concentration de la presse dans l’éventualité où Québecor les rachèterait.

D’autres détails suivront.