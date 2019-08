Legault se dit prêt à verser une aide d’urgence aux journaux régionaux

Le premier ministre François Legault a confirmé mercredi que son gouvernement allait aider les journaux en difficulté du Groupe Capitales Médias (GCM), peu de temps après que la ministre Nathalie Roy eut écarté une « solution à la pièce ».

« On sait que le gouvernement va devoir contribuer financièrement pour protéger la démocratie et la diversité de l’information, surtout en région, a affirmé M. Legault avant la réunion de son Conseil des ministres. Donc moi, je m’attends à ce que le gouvernement doive faire un chèque. Évidemment, on va prendre le temps de le faire comme il faut, mais là, il semble peut-être effectivement y avoir une situation qui est plus urgente. »

Une heure auparavant, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, avait rejeté une aide d’urgence pour GCM en attendant un programme pour l’ensemble de la presse qui ne serait pas annoncé avant plusieurs mois. « Je vous répète qu’il n’est pas question de “garrocher” de l’argent de façon catastrophique en urgence pour sauver un média, avait-elle déclaré. Nous voulons une solution globale, pérenne, intelligente pour protéger le droit à l’information. »

Elle a dit préconiser « une solution globale, juste et équitable » pour l’ensemble des médias, et non une « solution à la pièce ». La ministre n’a pas voulu s’engager à ce qu’aucun journal de l’entreprise ne ferme cet automne puisqu’elle affirme ne pas connaître les intentions du propriétaire de GCM.

« On ne peut pas offrir à Capitales Médias quelque chose qu’on ne pourra pas offrir à d’autres médias comparables, a expliqué le premier ministre François Legault. Donc, on tient compte de tout ça. »

Les quotidiens du GCM, publiés dans plusieurs régions du Québec, seraient à quelques semaines de manquer de liquidité, selon le 98,5 FM. Le chroniqueur Bernard Drainville rapportait mercredi matin qu’ils ne se rendraient pas jusqu’au 26 août, jour où doit débuter une commission parlementaire sur l’avenir des médias.

Invité à commenter ces informations, le dirigeant de l’entreprise, Martin Cauchon, n’a pas souhaité donner d’entrevue, a indiqué une adjointe. GCM a vu le jour en 2015 après l’achat des journaux régionaux du groupe Gesca, alors propriété de Power Corporation du Canada.

« La situation du Groupe Capitales Médias est plus pressante que les autres », a reconnu en mêlée de presse, mercredi matin, le ministre des Finances, Éric Girard, sans toutefois en révéler davantage sur l’aide financière que le gouvernement pourrait offrir.

GCM est propriétaire de plusieurs journaux régionaux, dont Le Soleil à Québec, Le Quotidien à Saguenay, Le Nouvelliste à Trois-Rivières, Le Droit à Ottawa-Gatineau, La Tribune à Sherbrooke et La Voix de l’Est à Granby.

L’aide à la presse écrite accordée par le gouvernement jusqu’ici s’est « avérée insuffisante », a affirmé en entrevue la présidente de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN), Pascale St-Onge, qui tentait de vérifier les informations concernant GCM. De manière générale, « ça fait des années qu’on dit qu’on est dans l’urgence, a-t-elle ajouté. On ne peut pas se permettre de perdre un groupe ou un quotidien ».

