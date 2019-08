Une nouvelle directrice générale à Radio-Canada

Dany Meloul deviendra la nouvelle directrice générale de la télévision à Radio-Canada, a annoncé mardi le vice-président principal du diffuseur public, Michel Bissonnette. Elle aura comme mandat de soutenir les programmations des chaînes ICI Télé, ICI Artv, et ICI Explora. Elle aura également pour tâches de mettre en oeuvre les priorités du nouveau plan stratégique de la chaîne, incluant la stratégie jeunesse, la croissance de la plateforme Tou.tv, ainsi que le déploiement à l’international et les engagements de Radio-Canada en matière de diversité pour la télévision. Mme Meloul occupait auparavant le poste de vice-présidente à la programmation et à la télévision de langue française chez Bell Média. Elle succédera ainsi à Dominique Chaloult, et son entrée en poste est prévue le 10 octobre prochain.