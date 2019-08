Radio-Canada repousse son déménagement

Le déménagement de Radio-Canada dans sa nouvelle maison de verre, qui devait être effectué au plus tard en juin 2020, accuse du retard. Le diffuseur public prolongera de « quelques mois » son bail actuel afin de tester davantage la nouvelle technologie avec laquelle les locaux seront équipés.

C’est ce qu’a confirmé jeudi au Devoir le premier directeur Relations publiques et Promotion de Radio-Canada, Marc Pichette, qui refuse de chiffrer les coûts supplémentaires et qui ne veut non plus donner un délai précis pour la fin du déménagement.

Plusieurs voix ont affirmé aux Devoir que le diffuseur viderait ses boîtes six mois plus tard que prévu.

« Étant donné l’ampleur du projet, on va prolonger de quelques mois la période prévue initialement pour la transition, affirme M. Pichette. Cette prolongation va nous donner une marge de manoeuvre pour tester la technologie et nos nouveaux modes de production. »

À terme, Radio-Canada implantera dans sa nouvelle Maison un modèle 100 % basé sur la technologie IP pour la captation, la production et la diffusion. Avec entre autres l’avantage d’équipements moins volumineux et qui peuvent s’adapter à tous les formats et plateformes.

Cette transition n’était-elle pas déjà prévue à l’agenda initial ? Radio-Canada estime que le déménagement est un projet d’ampleur qui est « évolutif », et que le délai s’imposait. « On veut aussi assurer une transition extrêmement harmonieuse pour tout notre personnel », a ajouté M. Pichette.

Le diffuseur public loue en ce moment ses espaces dans la vieille tour au Groupe Mach, qui a acheté l’édifice en juillet 2017 au coût de 42 millions.

Les coûts d’opérations de l’actuel édifice de Radio-Canada sont présentement de 20 millions par année, avait affirmé le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, lors d’une visite du chantier de la nouvelle construction, en avril dernier.

Le diffuseur devra donc se prévaloir d’options de renouvellement déjà inscrites à son bail. Mais aucune démarche officielle n’a été amorcée car l’échéancier reste à être peaufiné, explique M. Pichette. Une information confirmée par la firme de relations publiques PROXIBA, qui représente le Groupe Mach. « On n’a reçu aucune demande à cet effet-là de la part de Radio-Canada, alors quant à nous c’est le calendrier normal qui est encore en vigueur », a expliqué son représentant Éric Barbeau.