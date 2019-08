Les connexions stagnent, l’utilisation des appareils augmente

Le CEFRIO, qui effectue des recherches et des analyses sur les usages du numérique au Québec, a dévoilé le portrait 2018 des habitudes de « consommation Internet » de la population. Pour ce faire, l’organisme a procédé à 12 collectes téléphoniques auprès de 1000 adultes à chaque fois, et les résultats ont une marge d’erreur de plus ou moins 0,89 %. Voici quelques chiffres tirés du lot.

91 % des Québécois ont une connexion Internet à la maison, le même pourcentage qu’en 2017. C’est la région administrative de Laval où ce taux est le plus élevé, à 96 %.

8 % des habitants de la Côte-Nord se branchent à Internet grâce à un partage de connexion à partir d’un appareil mobile. C’est le plus fort pourcentage de la province. À Laval, par exemple, ce taux est de 1 %.

47 % des Québécois ont fait un achat en ligne sur une base mensuelle, un taux qui était de 39 % l’an dernier. En 2018, la valeur moyenne du panier d’achats mensuel était de 293 $, une hausse de 13 $ par rapport à 2017.

55 % des Québécois possèdent une tablette électronique, une légère hausse de 2 % par rapport à l’année dernière. Chez les 35-44 ans, le taux passe à 64 %, 2 % de plus que chez les 45-54 ans.

