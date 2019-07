Le plan d'aide aux médias d'Ottawa favorise indûment La Presse+, dit Québecor

Le plan d’aide du gouvernement Trudeau aux médias écrits représente du « favoritisme flagrant » envers La Presse + et soulève de « sérieuses interrogations » sur l’indépendance des journalistes, estime Québecor.

Au lendemain du dévoilement du rapport du Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite, la compagnie dirigée par Pierre Karl Péladeau — et propriétaire, notamment, du Journal de Montréal et du Journal de Québec — a chargé le gouvernement.

« Ce rapport ne fait que confirmer ce que nous avons déjà affirmé : les mesures d’aide du gouvernement fédéral ont été pensées dans le but d’avantager indûment, La Presse +, écrit une porte-parole de l’entreprise. Ce favoritisme flagrant est plus qu’inquiétant », dit-on.

Deux des trois axes du plan d’aide fédéral concernent tous les grands médias (et plus largement, tous les médias qui répondront aux critères élaborés par le comité pour se qualifier) : le crédit d’impôt remboursable sur la masse salariale (établi à 25 %, avec un plafond établi à 13 750 $ par journaliste) et le crédit d’impôt sur les abonnements numériques. Sur ce point, La Presse ne se qualifie pas pour le moment, puisque son offre est gratuite.

Mais de l’avis même du comité d’experts, le troisième axe ne profitera qu’à La Presse, à moins que les paramètres inscrits dans la Loi de mise en oeuvre du budget 2019 ne soient modifiés. Il s’agit de la possibilité que les organismes journalistiques à but non lucratif puissent émettre des reçus de charité pour dons. Le comité a constaté que la législation actuelle « exclut des organismes comme Les Amis du Devoir, qui soutiennent le journalisme depuis longtemps et qui pourraient jouer un rôle important dans le financement futur du journalisme ».

Le critère pour émettre un reçu d’impôt étant que l’organisme lui-même produise de l’information, on comprend qu’aucune fondation qui soutient le journalisme (sans être elle-même une productrice de contenu) ne se qualifiera.

« Nous avons été surpris de faire ce constat, disait jeudi le président du comité, Bob Cox. On s’est fait dire très clairement par les fonctionnaires que seuls les organismes à but non lucratif qui produisent de l’information pourront se qualifier. […] La Presse est le seul grand journal qui se qualifierait. Il y a quelques plus petits médias, mais pas tant ».

Pour Québecor, cette disposition vient jeter de l’ombre sur tout le programme d’aide fédérale. « En plus de soulever de sérieuses interrogations sur la capacité des journalistes de demeurer indépendants et libérés de toute influence économique et politique, cette inquiétude est d’autant plus justifiée que La Presse a toujours soutenu le Parti libéral du Canada et ses différents chefs depuis les dernières décennies », affirme-t-on.

Longtemps propriété de Power Corporation, La Presse fait depuis l’an dernier partie d’une structure à but non lucratif indépendante — c’est le premier grand média canadien à faire un tel changement, plus courant aux États-Unis.

Le comité d’experts recommande par ailleurs au gouvernement d’élargir aux organismes de bienfaisance qui appuient le journalisme la possibilité de fournir aux donateurs des reçus à des fins fiscales.