La Presse canadienne perd un directeur de l’information

« J’ai toujours carburé aux défis et aux opportunités. J’aime me remettre en danger pour apprendre de nouvelles choses et cela a toujours été mon leitmotiv », a expliqué au Devoir M. Pineault au sujet de son futur emploi. Il a d’ailleurs ajouté qu’il continuerait à travailler dans le secteur de l’information, sans dévoiler plus de détails.

M. Pineault n’a que de bons mots pour son employeur des trois dernières années. « La PC, c’est un peu la roche sur laquelle toute l’industrie des autres médias s’appuie », a-t-il expliqué, en qualifiant d’« irréprochable » le travail effectué par l’agence de presse.

Le président de La Presse canadienne, Malcolm Kirk, a félicité M. Pineault pour son « impact considérable au cours de ses trois années à la PC ». Il a ajouté que le directeur de l’information avait poussé le journalisme de l’entreprise « à un niveau supérieur ».

« Il a été un leader enthousiaste et collaboratif au sein de l’équipe de direction, à l’origine de nombreuses innovations concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle, l’analyse de contenu et le journalisme axé sur les données », a également souligné M. Kirk.

Le nouveau directeur de l’information devra miser sur l’innovation pour que l’organisation survive dans un environnement que M. Pineault a qualifié d’« hostile pour l’ensemble des médias partout dans le monde ». « La PC a fait beaucoup de choses au cours des dernières années en ce sens, et je pense que ce travail-là devra être poursuivi », a-t-il constaté.

Jean-Philippe Pineault quittera ses fonctions le 19 juillet. Il sera temporairement remplacé à la direction des opérations éditoriales au service français par Catherine Mauffette. La Presse canadienne prévoit embaucher un nouveau directeur de l’information prochainement.