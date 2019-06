Les Amis de la radiodiffusion en campagne

Les Amis de la radiodiffusion ont lancé une opération d’affichage populaire, mercredi, afin de faire pression sur les partis politiques en vue des prochaines élections fédérales. Cet organisme à but non lucratif, qui travaille à la protection et à la promotion du contenu canadien dans les médias électroniques, invite les citoyens à installer une pancarte sur la façade de leur résidence dans le cadre de sa campagne « À nous de choisir ». « Dans les dix dernières années, 16 000 emplois ont été perdus dans les médias canadiens », a déclaré Daniel Bernhard, directeur général de l’organisation, par voie de communiqué.