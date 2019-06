Télécoms: Nathalie Roy veut des changements législatifs rapides

La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, a appelé à une révision rapide des lois encadrant les télécommunications et la radiodiffusion, mercredi, lors d’une rencontre avec ses homologues canadiens à Halifax. « Les transformations numériques bouleversent les industries de la culture et des communications et cela exige un renouvellement et une adaptation du régime législatif et fiscal », a déclaré Mme Roy par communiqué. L’an dernier, Ottawa a créé un groupe d’experts chargé de proposer une manière de moderniser les lois sur les télécommunications et la radiodiffusion. Il doit déposer son rapport final en 2020.