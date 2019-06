Cotes d’écoute: le 98,5 FM demeure au sommet

Le 98,5 FM reste la station de radio la plus écoutée à Montréal lors des trois derniers mois, d’après les chiffres PPM du printemps de la firme Numeris, publiés jeudi. La chaîne appartenant à Cogeco Média a enregistré une légère hausse depuis février dernier, en passant de 18 à 18,2 % des parts de marché.

Elle domine d’ailleurs largement l’auditoire moyen à la minute, avec une moyenne de 31 000 auditeurs. Les chaînes ICI Radio-Canada Première et 105,7 Rythme FM arrivent loin derrière, en deuxième et troisième place, avec respectivement 21 500 et 20 900 auditeurs à la minute en moyenne.

La première chaîne du diffuseur public se retrouve en deuxième position au palmarès des stations plus écoutées, avec 12,9 % des parts de marché globales. Radio-Canada a annoncé que trois de ses émissions se retrouvent parmi les dix les plus écoutées au printemps à Montréal, soit À la semaine prochaine, Gravel le matin et Samedi et rien d’autre, respectivement en deuxième, cinquième et sixième place. Le 95,1 FM a d’ailleurs obtenu la plus forte durée d’écoute du marché, avec en moyenne 908 000 auditeurs écoutant la chaîne 6,2 heures sur une base hebdomadaire.

18,2% Ce sont les parts de marché attribuées à la chaîne 98,5 FM au printemps 2019

Chez Bell Media, la station Énergie 94,3 a déclaré avoir connu l’augmentation d’écoute la plus marquée chez les 18-54 ans, dont le plus important gain à Montréal, avec une hausse de 45 % en un an. À travers la province, à l’heure du retour, c’est l’émission Véronique et les Fantastiques, de la chaîne 107,3 Rouge FM, qui a été la plus écoutée chez les 25-54 ans.

En semaine, l’émission Puisqu’il faut se lever, animée par Paul Arcand, trône au sommet des palmarès aux heures matinales. Gravel le matin, de la première chaîne de Radio-Canada, suit derrière. La chaîne 98,5 FM reste également la plus écoutée en semaine, entre midi et 18 h 30 et entre 20 h 30 et minuit. Elle est détrônée par Rythme FM entre 10 heures et midi, et 18 h 30 et 20 h 30.

Les week-ends, la première chaîne de Radio-Canada domine les cotes d’écoute, suivie par 98,5 FM et Rythme FM, entre 7 h 00 et 11 h 00. Elle tombe en seconde position, derrière la chaîne de Cogeco Média, en fin de matinée.