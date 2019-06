Un virage numérique salué

Les efforts et l’énergie déployés par l’équipe du Devoir dans sa transition numérique sont remarqués, je suis heureuse de partager avec nos lecteurs les honneurs et nominations reçus dernièrement.

Ont été dévoilées cette semaine les nominations aux North American Digital Awards, qui récompensent l’excellence numérique. Le Devoir se retrouve en lice dans la catégorie « Meilleure utilisation de la vidéo » pour ses explicateurs Espace citoyen, des capsules vidéo diffusées lors de la campagne électorale québécoise destinées à répondre à des questions d’électeurs. Le média américain Quartz est en nominations à nos côtés, et nous en retirons une grande fierté.

Ce n’est pas tout : aussi le fruit de labeur électoral, le Dialogue jeunesse des chefs 2018, organisé par Le Devoir et son partenaire de choix l’Institut du Nouveau Monde, a été remarqué par les juges dans la catégorie « Meilleur projet numérique destiné à des audiences jeunesse ». Cette fois, nous sommes en compétition contre le Pittsburgh Post-Gazette et le Washington Post, rien de moins. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 24 juin prochain, à New York. Nous y serons.

La semaine dernière, à Toronto, lors de la remise des Prix d’excellence en publication numérique, le Courrier électoral a reçu la médaille d’argent dans la catégorie « Meilleure infolettre éditoriale ». Cela nous conforte dans notre stratégie de développement des infolettres, ces comptes-rendus au contenu ciblé livrés aux lecteurs par courrier électronique. Le Courrier du soir, le Courrier de la colline, le Courrier des idées, le Courrier matinal et le Défi de l’info sont autant de modes d’information que plusieurs d’entre vous disent apprécier. D’autres infolettres sont à venir.

Soulignons en outre le fait que Le Devoir était en nomination pour une deuxième année consécutive dans la catégorie « Excellence générale en publication numérique », en compagnie de CBC News, qui a remporté la palme. Nous repartons avec une mention d’honneur qui, bien franchement, nous fait monter le rose aux joues.

Je tiens à souligner le labeur exceptionnel de l’ensemble des artisans du Devoir, tous corps de métiers confondus. Ces prix et nominations sont le fruit d’un travail collectif, destiné à présenter, peu importe la plateforme, le contenu le plus pertinent au public à qui il se destine. Voilà ce à quoi ils s’évertuent tous et toutes, et je les en remercie chaudement.

Marie-Andrée Chouinard

Rédactrice en chef