La fin d’iTunes?

La fin de la plateforme iTunes d’Apple serait proche, d’après les informations qu’ont confiées des sources au média Bloomberg. L’application du géant californien serait remplacée par trois nouvelles applications, soit une pour la télévision, une pour la baladodiffusion, et une troisième pour la musique. Une annonce serait faite à ce sujet, lundi, durant l’édition 2019 de la conférence mondiale des développeurs d’Apple, à San José, en Californie. Le p.-d.g. de l’entreprise, Tim Cook, est censé y prendre la parole. Le logiciel, apparu en 2001, était utilisé pour gérer des appareils d’Apple comme l’iPod, l’iPhone et l’iPad. Le lancement de l’iTunes Store avait suivi en 2003. Le magasin en ligne permet aux utilisateurs d’acheter de la musique, des livres audio et des balados.