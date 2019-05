La météorologue de Radio-Canada Jocelyne Blouin s'est éteinte

Radio-Canada a annoncé lundi soir la mort de sa météorologue, Jocelyne Blouin. Mme Blouin est décédée d’un cancer à l’âge de 68 ans.



La météorologue a oeuvré pour Radio-Canada pendant plus de 30 ans, soit de 1978 à 2011, année où elle a pris sa retraite. Elle a part la suite été remplacée par Pascal Yiacouvakis.



Bachelière en physique de l’Université du Québec à Montréal en 1973, Jocelyne Blouin a obtenu un certificat en météorologie au sein du même établissement universitaire. Elle a quitté Montréal l’année suivante pour travailler pour Environnement Canada, en Alberta.



Lors de ses années dans l’Ouest, elle a donné des cours de météo aux scouts de mer, tout en participant à l’émission matinale de CHFA Radio-Canada, d’après le site web du diffuseur publique. Elle a également travaillé pour Environnement Canada dans la métropole québécoise entre 1976 et 1980.



Mme Blouin a présenté plus de 15 000 bulletins météorologiques au cours de sa carrière, d’après Radio-Canada, qui rapporte que la météorologue a également remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, dont celui du meilleur reportage météo et environnement en 1999 et en 2002, et le Prix des scientifiques 2000 la même année.



Suite à sa retraite, Mme Blouin a cofondé MétéoGlobale. L’entreprise avait lancé une application établissant un lien entre la santé et la météo.





Avec La Presse canadienne