Les flâneurs

Être dans la lune

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong devient le premier homme à mettre le pied sur la Lune. L’histoire en fera un héros, mais ceux restés sur la terre ferme auront pourtant joué un rôle de premier plan dans la réalisation de ce rêve. Le balado de la BBC 13 Minutes to the Moon leur redonne le prestige qui leur revient. La série retrace les derniers instants avant l’alunissage, les conversations entre Houston et Apollo 11 et la frénésie de l’avant-départ, le tout sur une musique de Hans Zimmer. Deux épisodes sont déjà disponibles pour téléchargement.