«Bain libre», un balado qui vient en trio

Les comédiens-animateurs (et autres, si affinités) Guillaume Lemay-Thivierge, Jessica Barker et Vincent Bolduc ont apprivoisé le style libre à trois sur le délirant Sur la piste, une émission jeunesse à sketches qui a marqué les années 1990. On les retrouve sur une note plus posée, leur complicité intacte, dans Bain libre, un balado lancé sur ICI Radio-Canada Première le 23 mai. La formule se veut résolument intimiste, tout axée sur l’amitié qui lie ce trio dépareillé. Ledit trio casse la glace avec un sujet costaud, la mort, qu’il décortique au gré d’une conversation animée, un peu brouillonne parfois, que la visite de l’invité du jour, le thanatologue Louis-Simon Lamontagne, vient en quelque sorte encadrer. Bain libre se déclinera en dix épisodes, au gré de thématiques variées, certaines légères (les cadeaux ou les vacances), d’autres plus costaudes, voire explosives (le politiquement correct, les tâches ménagères ou les réseaux sociaux).