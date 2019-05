La journaliste Marie-Maude Denis en Cour suprême pour protéger ses sources

La Cour suprême du Canada entendait jeudi matin la cause qui oppose la journaliste Marie-Maude Denis à l’ex-ministre Marc-Yvan Côté.

La journaliste d’enquête de Radio-Canada conteste l’obligation de révéler ses sources dans le cadre du procès pour fraude, corruption et abus de confiance de M. Côté, de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et de quatre coaccusés.

Le banc complet des neuf juges siège pour cette cause.

La journaliste Denis et l’ex-ministre Côté assistaient à l’audience dans la salle du tribunal en matinée. L’auteur de la plus récente loi sur la protection des sources journalistiques, le sénateur Claude Carignan, y était également.

Cette cause servira, entre autres, à tester la loi S-231 du sénateur Carignan.

Cette loi adoptée en octobre 2017 donne le droit aux journalistes de s’opposer à la divulgation d’un renseignement pour protéger une source. La loi renverse le fardeau de la preuve afin d’exiger des sources policières d’obtenir un mandat de perquisition auprès d’un juge de la Cour supérieure avant de cogner à la porte d’un journaliste.

Le tribunal a d’abord eu droit aux arguments de l’avocat de Mme Denis.

« Maintenant, la règle en fonction de la loi c’est qu’il y a protection des sources journalistiques », a offert d’emblée Me Christian Leblanc.

La juge Suzanne Côté est intervenue pour lui rappeler que « ce n’est pas absolu », ce dont l’avocat a convenu.

La loi S-231 prévoit que les journalistes devront révéler leurs sources s’« il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus » et lorsque « l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations ».

L’avocat de la journaliste a ensuite cité le célèbre Watergate dans ses arguments.

« Ce n’est pas parce que la source commet une illégalité que le journaliste ne peut pas rapporter ce qu’elle dit, [...] ne peut pas protéger sa source », a argué Me Leblanc.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le quotidien La Presse et l’Association des avocats des médias canadiens interviennent dans cette cause et se placent dans le camp de la journaliste Denis.

L’avocat de l’ex-ministre Côté s’est lancé dans une attaque en règle contre la journaliste et la qualité de ses reportages qu’il a qualifiés de « reportages-procès ».



« Vous devez peser l’intérêt qu’il y a à protéger cette source, ce journaliste. Si cette source, ce journaliste ont posé des actes répréhensibles, ça doit peser dans la balance », a réclamé Me Jacques Larochelle.

Applaudissant la décision du juge Jean-François Émond qui en mars 2018 ordonnait à la journaliste de révéler ses sources, l’avocat a affirmé que le juge de la Cour supérieure du Québec avait devant lui « une inconduite de la presse », « une mauvaise conduite », et même « une conduite condamnable ».

L’avocat de M. Côté tente d’obtenir un arrêt des procédures contre son client. Pour cela, il dit avoir besoin de savoir qui a coulé les informations contenues dans les reportages qui faisaient le lien entre le financement du Parti libéral du Québec et l’obtention de contrats du gouvernement provincial.

Me Larochelle ne croit pas qu’il s’agit ici de tester la loi S-231, mais tout simplement de l’appliquer.

« La loi demande au juge de faire un exercice de pondération », a-t-il rappelé. Le juge Émond a donc eu à décider si la protection des sources journalistiques pesait davantage que le reste.

« Le juge exerce un pouvoir discrétionnaire », a souligné l’avocat qui invite les neuf juges de la Cour suprême du Canada à donner raison au juge Émond.

La Cour suprême a pris la cause en délibéré.