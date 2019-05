Patrick Masbourian remplacera Alain Gravel

Estimant que Patrick Masbourian « était prêt pour ce défi », la direction de Radio-Canada l'a choisi pour animer l’émission radiophonique matinale en lieu et place d’Alain Gravel. Celui qui a déjà occupé cette case horaire pendant trois étés entrera en ondes le 19 août.

La directrice d’ICI Radio-Canada Première, Caroline Jamet, a décrit Patrick Masbourian comme un « animateur de grand talent, […] un homme de grande culture, rigoureux, qui a une très belle présence à l’antenne. […] On connaît sa capacité de faire autant des entrevues avec des politiciens, des comédiens, des citoyens ».

Patrick Masbourian, 49 ans, a qualifié ce mandat d’« honneur » et de « privilège ». D’abord homme de télé, il est dans les parages de la radio de Radio-Canada depuis 13 ans. Il anime encore à ce jour l’émission Les éclaireurs. En plus d’avoir été à la barre de l’émission matinale pendant trois étés, il a aussi animé, entre autres, La route des 20 et PM, ses initiales. Cette fois, « PM » sera en ondes en AM.

Avec la radio en direct, « tu es sans filet, souligne-t-il. Le rire nerveux, il s’entend ; le rire sincère, il s’entend. […] Tout s’entend à la radio. Et le travail, c’est de jouer avec tout ça, et ça prend des années. Je ne veux absolument pas prétendre que je maîtrise ça, mais une chose à laquelle je suis arrivé, avec tous les collaborateurs et les réalisateurs avec qui j’ai travaillé, c’est d’être moi-même en ondes. Et ça, c’est pas facile, c’est vraiment pas facile. Puis, c’est en ce sens-là que ça m’émeut. Je me sens prêt pour un défi comme ça ».

Masbourian formera une toute nouvelle émission, dont le nom n’est pas encore trouvé. Il y aura de nouveaux collaborateurs et une nouvelle équipe de recherche sera mise en place. C’est Dominique Depatie qui en sera la réalisatrice.

Le nouvel animateur, d’origine arménienne, a insisté sur le fait que la diversité — « pas juste de noms et de couleurs » — sera un des mandats de cette nouvelle émission. Patrick Masbourian veut aussi mettre l’accent sur le lien avec l’auditoire, et développer un ton « chaleureux, inclusif », avec une « variété de tons ». Un intérêt envers un public cible plus jeune a aussi été souligné.

Si beaucoup de fils restent à être attachés, l’animateur a quand même envie de brasser certains paradigmes, tout en conservant l’ADN d’ICI Radio-Canada Première. Évoquant le « triangle » que forment les sports, la culture et la revue de presse, Masbourian dit aussi qu’il aimerait ajouter une quatrième chaise qui serait « un reflet plus juste des préoccupations » des auditeurs. En rencontre de presse, il a parlé de finances, de santé, de famille.

« Il faut aussi repenser l’offre culturelle », a-t-il dit, soumettant l’idée d’inviter des spécialistes des arts comme on invite des experts sur les enjeux politiques et sociaux.

Patrick Masbourian, père de quatre enfants, aimerait également que sa future émission soit plus musicale, aux sens propre et figuré.

Quant à la compétition avec Paul Arcand, qui domine la case horaire du matin depuis des années, ni Mme Jamet ni M. Masbourian n’ont parlé de chiffres ou d’objectifs, préférant parler de « consolidation » et de mandat différent.

« Paul Arcand, soyons honnêtes, c’est un monument, comme Pierre Pascau avant et Le Bigot ici. Est-ce que je serai de la même race ? C’est le temps qui va le dire », a lancé Patrick Masbourian en haussant les épaules.

Ce dernier propose toutefois une lecture plus large de la compétition de Radio-Canada, au-delà d’un duel des radios parlées. « On est en compétition avec le balado et le rattrapage, et maintenant avec la radio numérique avec Qub. Et même en compétition avec le silence. »