Groupe Capitales Médias se fait rassurant, mais demande de l’aide

Le président-directeur général du Groupe Capitales Médias (GCM), Claude Gagnon, a publié une lettre dans les six quotidiens régionaux de l’entreprise pour rassurer sur l’état de ses publications tout en sollicitant l’aide gouvernementale.

Alors que le Journal de Montréal écrivait mercredi que GCM disposait « de liquidités lui permettant de fonctionner seulement jusqu’à la fin de l’été », M. Gagnon souligne dans une missive commune mais adaptée à chacun des journaux que « l’aide gouvernementale, au fédéral comme au provincial, fait partie des solutions que nous sollicitons pendant cette période de transition. Il en va du maintien d’une information de qualité partout sur le territoire, et du maintien des emplois nécessaires pour la produire. »

GCM est propriétaire des journaux Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien et La Voix de l’Est.

Dans sa lettre, le p.-d.g. de GCM explique que « plusieurs initiatives ont été mises de l’avant ces dernières années pour réduire nos dépenses, diversifier nos revenus, accélérer le virage numérique. Mais il faut du temps pour que nos stratégies donnent les résultats escomptés. »

Le gouvernement libéral avait d’ailleurs effectué en décembre 2017 un prêt de 10 millions à GCM via le Fonds du développement économique géré par Investissement Québec. GCM avait quant à lui mis 16 millions de sa poche dans un plan de transition.

Déjà mardi, évoquant un « défi de survie pour plusieurs médias », le premier ministre François Legault a confirmé avoir demandé à trois de ses ministres de lui soumettre « une proposition qui serait équitable » et qui permettrait de venir en aide à la presse écrite. La Presse et Le Soleil avaient précédemment approché Québec pour de l’aide.

Claude Gagnon lance une petite flèche à ceux qui ont fait circuler « des informations alarmistes […] sur la situation du Soleil et de Groupe Capitales Médias. Au salissage, on ne répliquera pas par le salissage. Ce n’est pas notre façon de faire. Nous ne souhaitons la disparition d’aucun groupe. »

De l’aide des lecteurs

Le p.-d.g. fait par ailleurs un appel aux lecteurs, de qui il demande le soutien. « Nous lire, c’est une façon de nous soutenir. Vous abonner, la semaine ou le samedi, c’est aussi une façon de nous appuyer. »

Les chiffres sur le lectorat dévoilés dans la lettre ouverte sont favorables pour les publications de GCM. Au Soleil par exemple, plus gros joueurs de la boîte, la firme Vividata a comptabilisé en semaine 4000 lecteurs de plus entre l’automne 2018 et le printemps 2019, soit une hausse de 4 %.

« Dans le contexte actuel, cette performance est exceptionnelle dans le marché de Québec, dit M. Gagnon. Pendant la même période, le lectorat du Journal de Québec a diminué de 1 % en semaine, de 5 % le samedi et de 10 % le dimanche, selon le rapport Vividata. »