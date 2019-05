Leclerc renonce à acheter les stations CHOI FM et 91,9 Sports

La direction de Leclerc Communications ne souhaite plus acquérir les stations de radio CHOI FM et CKLX-FM (91,9 Sports) à la suite d’une décision rendue mardi par le CRTC. L’organisme avait refusé que l’entreprise détienne trois stations de radio à Québec en raison de sa politique de propriété commune. Celle-ci vise à assurer une « pluralité de la propriété dans le secteur de la radiodiffusion commerciale privée ». Leclerc aurait ainsi été forcée de vendre l’une de ses deux stations de Québec, WKND 91,9 et BLVD 102,1.