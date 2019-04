Le CRTC impose à Québecor de diffuser le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell

« Très préoccupé » par les agissements de Québecor, le CRTC vient de lui imposer de diffuser le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell. Le non-respect de l’ordonnance exécutoire pourrait donner lieu à des poursuites pour outrage au tribunal, l’imposition d’amendes et une perte de licence.

Dans un communiqué bref mais cinglant, le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Ian Scott, écrit que les actions du Groupe TVA « constituent une violation grave de nos règlements ».





« Des centaines de milliers de Canadiens ont été privés d’un service auquel ils sont abonnés, écrit-il. Nous avons clairement signifié à Groupe TVA que nous allions prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette pratique déloyale. Détenir une licence est un privilège et non un droit. Des obligations viennent avec ces privilèges et nous nous attendons à ce que Groupe TVA s’y conforme. »

Groupe TVA avait été convoqué à comparaître d’urgence cette semaine à une audience publique pour expliquer sa décision récente de retirer le signal de sa chaîne TVA Sports aux abonnés de Bell.

« S’il advenait que Groupe TVA retienne à nouveau le signal de TVA Sports ou interfère avec ce dernier avant la résolution de ce différend, la licence de TVA Sports sera automatiquement suspendue tant que Bell Canada sera privé du signal », prévient le CRTC dans sa décision.

D’autres détails suivront.