Québecor visée par une requête d’action collective pour avoir coupé le signal de TVA Sports

Après la coupure, la réplique ? Une demande d’autorisation d’exercer une action collective de quelque 100 millions a été déposée en Cour supérieure par une cliente de Bell qui a subi le retrait par Québecor du signal de TVA Sports le 10 avril dernier.

La demande est faite au nom de Catherine Valiquette et regrouperait « toutes les personnes physiques et morales, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, qui sont abonnées ou ont été abonnés à un forfait “Bell Télé” donnant accès aux chaînes TVA SPORTS et/ou TVA SPORTS 2 et/ou TVA SPORTS 3 et qui ont été privées d’accès auxdites chaînes entre le mercredi 10 avril 2019, 19 h, et le vendredi 12 avril 2019, 18 h ».

Chapeautée par le cabinet d’avocats Calex, la requête toucherait 400 000 abonnés. La demanderesse estime que chacun d’entre eux devrait recevoir « la somme de 250 $ à titre de dommages et intérêts compensatoires. »

La demande cible conjointement Groupe TVA, Québecor inc. et Québecor Média inc.

En coupant le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell, Mme Valiquette estime que « les défenderesses ont manqué à leur devoir d’agir en personne morale prudente et diligente en refusant de respecter les règles de conduite de l’industrie, les usages, et les dispositions du Règlement sur la diffusion de radiodiffusion du CRTC et ont ainsi commis une faute extracontractuelle au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec ».

Bell et Québecor sont en plein litige commercial et ne s’entendent pas sur les redevances qui devraient être reversées pour la diffusion du signal de TVA Sports.

D’autres détails suivront.